التحقيق في تهشيم جسد شاب بالشوم في الحوامدية

تجري النيابة العامة تحقيقًا موسعًا فى واقعة الاعتداء على شاب بالأسلحة البيضاء والعصى بمنطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوصول شاب إلى المستشفى مصابًا بإصابات بالغة، ناتجة عن تعرضه لاعتداء عنيف.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن المجني عليه كان يسير في أحد شوارع الحوامدية، حينما باغته أربعة أشخاص واعتدوا عليه باستخدام أسلحة بيضاء وشوم، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يلوذ المتهمون بالفرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري حاليًا تكثيف التحريات لتحديد هوية الجناة وضبطهم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة.