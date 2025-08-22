قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عدد الأدوار المسموح بها في رخصة البناء بعد إلغاء الاشتراطات
تعديل مواعيد وملاعب بعض مباريات المرحلة الأولى .. تفاصيل
بعد استغاثة محامي شيرين.. الموسيقيين: لا علاقة لنا بالأمور الشخصية
طالبة إعلام تتهم موظفًا بالكلية بالتحرش في مدينة الإنتاج
يونيسف: إعلان المجاعة في غزة إقرار قانوني بعمق الكارثة الإنسانية
يونسيف: غزة تحولت إلى أسوأ مكان في العالم للأطفال بالعصر الحديث
صداقة أم زواج؟.. عودة شيرين لـ حسام حبيب
غزة تستغيث.. الأمم المتحدة تعلن المجاعة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط.. والعالم أمام اختبار أخلاقي وسياسي حاسم
المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: إعلان الأمم المتحدة تفشي المجاعة بغزة مؤشر خطير
تركيب عدادات الكهرباء لـ2856 وحدة بمشروع الـ607 عمارات إسكان اجتماعي
السفير حسام زكي: التحركات الإسرائيلية في غزة مرفوضة وتعيدنا إلى ما قبل 2005
حوادث

سائق يشوه جسد زميله بـ 80 غرزة لخلاف على زبون بالعجوزة

ندى سويفى

شهدت منطقة أرض اللواء التابعة لقسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية بعدما أقدم سائق بشركة توصيل على الاعتداء على زميله بسلاح أبيض، مسببًا له إصابات خطيرة تطلبت أكثر من 80 غرزة، وذلك إثر خلاف بينهما على أولوية توصيل أحد الزبائن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة كلامية بين السائقين بعدما طلب أحد الزبائن توصيله، فبادر الشاب سيف ناصر، المجني عليه، بمحاولة تنفيذ الطلب، إلا أن زميله اعترض قائلًا: "أنا اللي هوصله"، ما أدى إلى تطور الخلاف إلى اشتباك بالأيدي.

وقال المجني عليه، في محضر رسمي حرره بقسم شرطة العجوزة حمل رقم 13601 لسنة 2025، إن المشادة تطورت سريعًا إلى اعتداء عنيف، حيث أقدم زميله على ضربه بسلاح أبيض، محدثًا به إصابات بالغة في الوجه والظهر وأماكن متفرقة من جسده.

وطالب المجني عليه الجهات الأمنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

تعديل طريقة المشي يقلل آلام الركبة ويؤخر جراحة المفصل
طريقة تخليل الزيتون الأخضر التفاحي
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
