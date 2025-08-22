سائق يشوه جسد زميله بـ 80 غرزة لخلاف على زبون بالعجوزة

شهدت منطقة أرض اللواء التابعة لقسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية بعدما أقدم سائق بشركة توصيل على الاعتداء على زميله بسلاح أبيض، مسببًا له إصابات خطيرة تطلبت أكثر من 80 غرزة، وذلك إثر خلاف بينهما على أولوية توصيل أحد الزبائن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة كلامية بين السائقين بعدما طلب أحد الزبائن توصيله، فبادر الشاب سيف ناصر، المجني عليه، بمحاولة تنفيذ الطلب، إلا أن زميله اعترض قائلًا: "أنا اللي هوصله"، ما أدى إلى تطور الخلاف إلى اشتباك بالأيدي.

وقال المجني عليه، في محضر رسمي حرره بقسم شرطة العجوزة حمل رقم 13601 لسنة 2025، إن المشادة تطورت سريعًا إلى اعتداء عنيف، حيث أقدم زميله على ضربه بسلاح أبيض، محدثًا به إصابات بالغة في الوجه والظهر وأماكن متفرقة من جسده.

وطالب المجني عليه الجهات الأمنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.