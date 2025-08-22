مشاجرة على الطريق .. تفاصيل إلقاء مستقلى سيارة فان للحجارة على أخرى نقل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "فان" وبصحبته أخرين بالتعدى بالضرب وإلقاء حجارة على قائد سيارة نقل ثقيل ومعاونه بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، كما تبين أنه بتاريخ 14 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (سائق سيارة نقل ، ومساعده "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم") وطرف ثان (4 أشخاص من بينهم سائق "سيارة فان" ) – جميعهم مقيمين بمحافظة البحيرة بسبب خلافات حول أولوية المرور أثناء سيرهم بطريق (الإسكندرية / القاهرة الزراعى ) تبادلوا خلالها التعدى بالضرب وقيام الطرف الثانى بإلقاء حجارة على الطرف الأول .

تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.