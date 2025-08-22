قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسل القاهرة الإخبارية: التطورات الميدانية بين روسيا وأوكرانيا لا تعيق المفاوضات إن توفرت الإرادة
أهالي بني مجدول بالجيزة يتبرعون بأرض لبناء مدرسة ويناشدون المحافظ: سرعوا الخطوات قبل فوات الأوان
تطوير المطارات.. مصر تتحدث في الجمعية العامة للمجلس الدولي لمطارات أفريقيا بـ لوسكا
برلمانية: التحول الرقمي بوابة أفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة
حماس: إعلان المجاعة في غزة شهادة دامغة على جرائم الاحتلال
داخل السيارة.. أفشة في أحدث ظهور على إنستجرام
ألمانيا تحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في موقع معسكر بوخنفالد النازي
أول تعليق من بكين على رفض زيلينسكي مشاركة الصين في ضمان أمن أوكرانيا
وزير التعليم يدعو رئيس جامعة الأمم المتحدة بطوكيو لتأسيس فرع مصري
أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود
خطيب مسجد مصر: القرآن مليء بالآيات التي تدعو إلى إعمال العقل والتفكر.. فيديو
إحباط محاولة فرار جماعي من سجن الكلاسة في الحسكة
أخبار العالم

إحباط محاولة فرار جماعي من سجن الكلاسة في الحسكة

القسم الخارجي

شهد سجن "الكلاسة" بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا، فجر اليوم الجمعة، محاولة فرار جماعية نفذها عدد من السجناء المدنيين، قبل أن تتمكن قوات الأمن الداخلي الكردية "الأسايش" من إحباطها بشكل كامل.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، حاول السجناء استغلال ثغرات داخل السجن لإحداث فوضى وفتح الطريق للهروب، ما تسبب في اندلاع حالة عصيان داخل المهاجع استمرت نحو ساعة، تخللتها احتجاجات وفوضى.

وتدخلت قوات الحراسة مدعومة بعناصر من قوى الأمن التابعة للإدارة الذاتية، حيث نجحت في تطويق المهاجع والسيطرة على الموقف، دون تسجيل أي حالات فرار. وأفادت المصادر أنه جرى نقل عدد من المشاركين في المحاولة إلى زنازين انفرادية للتحقيق معهم، مع فرض إجراءات أمنية مشددة داخل السجن ومحيطه.

ويضم السجن موقوفين مدنيين في قضايا جنائية متعددة، ويعاني من أوضاع صعبة تشمل الاكتظاظ ونقص الخدمات، ما يجعله مسرحًا لتوترات ومحاولات تمرد متكررة، وفق ما أورده المرصد.

