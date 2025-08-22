إحباط محاولة فرار جماعي من سجن الكلاسة في الحسكة

شهد سجن "الكلاسة" بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا، فجر اليوم الجمعة، محاولة فرار جماعية نفذها عدد من السجناء المدنيين، قبل أن تتمكن قوات الأمن الداخلي الكردية "الأسايش" من إحباطها بشكل كامل.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، حاول السجناء استغلال ثغرات داخل السجن لإحداث فوضى وفتح الطريق للهروب، ما تسبب في اندلاع حالة عصيان داخل المهاجع استمرت نحو ساعة، تخللتها احتجاجات وفوضى.

وتدخلت قوات الحراسة مدعومة بعناصر من قوى الأمن التابعة للإدارة الذاتية، حيث نجحت في تطويق المهاجع والسيطرة على الموقف، دون تسجيل أي حالات فرار. وأفادت المصادر أنه جرى نقل عدد من المشاركين في المحاولة إلى زنازين انفرادية للتحقيق معهم، مع فرض إجراءات أمنية مشددة داخل السجن ومحيطه.

ويضم السجن موقوفين مدنيين في قضايا جنائية متعددة، ويعاني من أوضاع صعبة تشمل الاكتظاظ ونقص الخدمات، ما يجعله مسرحًا لتوترات ومحاولات تمرد متكررة، وفق ما أورده المرصد.