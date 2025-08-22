أول تعليق من بكين على رفض زيلينسكي مشاركة الصين في ضمان أمن أوكرانيا

علقت وزارة الخارجية الصينية على رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مشاركة الصين في ضمان أمن أوكرانيا قائلة: "ترى الصين أنه يجب على جميع الأطراف الإسهام في تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا، وفقاً لمفهوم الأمن المشترك والشامل والمستدام".

وعبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن آمالها في أن يحقق المجتمع الدولي والأطراف المعنية تسوية مناسبة للوضع، مع مراعاة مخاوف لكل طرف، من خلال الحوار والمشاورات، مؤكدةً على استعداد بكين مواصلة لعب دور بناء في تسوية الأزمة.

وفي 21 أغسطس أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي معارضة بلاده إدراج بكين كضامن محتمل للأمن.

وأكد الرئيس الاوكراني أنه لا يريد أن يكون للصين دور في ضمان أمن أوكرانيا، مشيرا إلى دعم بكين لموسكو.

وقال في تصريحات صحفية له "أولا، لم تساعدنا الصين في وقف هذه الحرب منذ البداية. ثانيا، ساعدت الصين روسيا بفتح سوق المسيرات.. لسنا في حاجة إلى ضامنين لا يساعدون أوكرانيا، ولم يساعدوها في الوقت الذي كنا بأمسّ الحاجة إليهم".

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليا للترتيب لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، مع طرح احتمال عقد قمة ثلاثية تجمعه بالرئيسين الروسي والأوكراني أيضا.