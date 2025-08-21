قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد إسرائيلي مزدوج .. قصف مخيم الشاطئ في غزة وغارات على مواقع حزب الله بلبنان
بشرى من الأرصاد: درجات الحرارة في حدودها الطبيعية.. ولا موجة حر جديدة
فانس: أوروبا تتحمّل "الحصة الأكبر" من العبء الأمني القائم حول أوكرانيا
ألمانيا تستنكر استدعاء إسرائيل 60 ألف جندي احتياط وتدين مخطط "إي 1" الاستيطاني
بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025
جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها
ألمانيا: اعتقال روسي خطط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في برلين بعد تدريبه مع داعش
أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي: عنده 28 سنة ومابيقدرش يجري
الجنائية الدولية ترفض العقوبات الأمريكية وتصفها بهجوم على العدالة الدولية
عودة مسمار الوسط.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
ساعة صلاح وبدلته تخطفان الأنظار من جوائز الأفضل.. كم سعر الإطلالة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فانس: أوروبا تتحمّل "الحصة الأكبر" من العبء الأمني القائم حول أوكرانيا

نائب الرئيس الامريكي
نائب الرئيس الامريكي
أخبار العالم

أكد نائب الرئيس الأمريكي، ج. د. فانس، أن العبء الأساسي لضمان أمن أوكرانيا يقع على عاتق الدول الأوروبية. 

وأوضح في مقابلة مع "فوكس نيوز"، أن الولايات المتحدة ستظل داعمة، لكنها لا تنوي تحمّل المسؤولية الرئيسية، مشدداً على أن الرئيس بايدن يشاطر هذا التوجه، نقلا عن وكالة رويترز.

وتعزيزاً لهذا الموقف، أعلن البنتاغون أن دور واشنطن في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا سيكون "حدّياً للغاية"، مبرزاً أن أوروبا هي من يُتوقع أن تتولى زمام المبادرة في الحفاظ على السلام المستدام. 

وأوضح نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون السياسة، إلبريدج كولبي، أن واشنطن ستقلص حضورها العسكري المباشر—سواء من حيث القوات أو الطائرات—داخل البلد المنكوب. 

وأثار هذا التراجع قلقاً داخل دول الناتو، خاصة بعد التراجع المتكرر لواشنطن عن وعودها السابقة ومستويات الدعم التي سبق أن أعلنتها، حسب موقع بوليتيكو الامريكي

بزوغ مرحلة جديدة في التحوّل الأوروبي

يُشكّل تصريح فانس تحوّلاً نوعياً في السياسة الأمريكية تجاه الأزمة الأوكرانية، مؤدياً إلى وضع جديد تبرز فيه أوروبا كالقوة الأولى المسؤولة عن الأمن الإقليمي. 

ولم يكتف فانس بتقليص دور واشنطن، بل صاغ عملية الانتقال بوضوح: أمريكا قد تُساعد عند الضرورة، لكن أوروبا هي من عليه أن يقود جهود الاستقرار. الأمر الذي يعكس ثقة أمريكية بشكل غير مسبوق بقدرة الحلف الأوروبي لملء هذا الفراغ.

انعكاسات على الناتو والسياسات الدفاعية الأوروبية

إعلان البنتاغون عن تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوكرانيا لا يترك أثره على الجبهة العسكرية وحدها؛ بل يُلقي بضوء على هشاشة الدفاع الأوروبي واعتماده التقليدي على الحماية الأمريكية. 

ويتزامن المشهد الدبلوماسي مع إدراك أوروبي واع بأن الوقت قد حان لتعزيز الإنفاق العسكري، وتحديث القدرات الدفاعية المستقلة.

جي دي فانس الرئيس الامريكي نائب الرئيس الامريكي دونالد ترامب اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

أحمد شيبه

مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

صلاة الجمعة

السجن عامين.. عقوبة ترك صلاة الجمعة في ماليزيا.. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

من كيهك إلى صوم العذراء.. تأملات البابا تواضروس في محطات النعمة

البابا تواضروس

حكايات الشجرة المغروسة (9).. لقاءات يومية وسنوية مع السيدة العذراء في اجتماع الأربعاء

قش الأرز

من رماد إلى أسمدة وأعلاف| قش الأرز ثروة قومية للمزارعين.. والفلاحين: الطن يتراوح من 50 لـ100 جنيه

بالصور

دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

المحافظ
المحافظ
المحافظ

إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد