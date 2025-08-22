السمسمية والحناء.. موروث السويس بين المقاومة والفرح الشعبي في معرض الكتاب الثالث

شهد جمهور معرض السويس الثالث للكتاب، المقام حاليا على ممشى المحافظة، من تنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب، لقاءً مميزًا جمع نخبة من الشعراء والباحثين والفنانين المهمومين بالتراث الثقافي للمدينة، حيث دار النقاش حول قيمة السمسمية وأغانيها الشعبية، وطقوس ليلة الحناء بما تحمله من دلالات تاريخية وفنية وإنسانية.

افتتح الشاعر إبراهيم أحمد أبو سمرة الحديث بسؤال بدا بسيطًا في ظاهره: لماذا نكرر الكلام عن السمسمية؟، ليجيب: لأن هذا التراث العظيم يجب أن تتوارثه الأجيال، تحفظه وتدرك معانيه، ولأن مدينة السويس تستحق أن يُروى تاريخها المقاوم من خلال فنونها.

وأشار إلى أن السمسمية ليست مجرد آلة موسيقية، بل امتداد مباشر لآلة الهارب المصرية القديمة، فهي آلة ولاد البلد، بدأت بخمسة أوتار ثم ستة، وتطورت حتى وصلت في بعض الأحيان إلى 20 وترا، وقد تواترتها الأجيال جزيلا عن جيلا، مما زاد من قيمتها، على النحو الذي يستدعي ضرورة الحفاظ عليها وعلى نصوصها الغنائية.

ومما زاد من قيمتها مؤخرا ربط هذه الآلة بآكل العيش، بوصفها مصدرا من مصادر الرزق والدخل لفئة من الناس، داعيًا وزارة الثقافة لدعم فناني السمسمية وتشجيع الأجيال الجديدة على تعلّمها.

وأوضح أبو سمرة إلى الدور السياسي والديني للسمسمية، حيث إن السمسمية كانت أداة قادرة على تحويل النصوص الصوفية مثل أشعار زين العابدين بن علي إلى نصوص شعبية مغناة مثل "يا نسيم البحر"، كما لعبت دورًا بارزًا في تحويل كلمة "هنحارب" إلى أغنية مقاومة وسلاح معنوي بين 1967 و1973، فهي تتعدد موضوعاتها، حيث تعبر عن الصوفية والصيد والأفراح وحتى المونولوجات المرحة، وقد حافظت على هوية السويس أثناء التهجير وما بعده.

من جانبه، تناول الباحث أحمد الغزالي طقس ليلة الحناء باعتباره "ليلة الليالي"، حيث يُعلن الزواج وتعم الأفراح الشعبية.

وأوضح أن تقاليدها تبدأ بالخطبة وقراءة الفاتحة والشبكة وعقد القران، ثم تأتي ليلة الحناء التي تنقسم إلى يومين: الأول "حنة الستات"، قاصرة على النساء والأطفال ولها أغانيه الخاصة، واليوم الثاني "حنة الرجالة"، حيث ينهمك الشباب في تجهيز مكان الحفل بالمقاعد والأنوار وجهاز الصوت، فيما تنشغل السيدات بتحضير الطعام، بينما يستعد العريس والعروس لسهرة العمر.

وأشار الغزالي إلى أن طقس "الصينية" يمثل ذروة الاحتفال؛ إذ يتم إعداد معجون الحناء ووضع الشموع بداخله، ثم يخرج الحافظ الأكبر للصينية إلى الميدان بصوت جهوري معلنًا بدء الطقس، في لحظة احتفالية تحمل رمزية عميقة.

أما الفنان عيد الجنايني فقد قدم نماذج غنائية من السمسمية ارتبطت بالحج والصيد وكذلك تستخدم في تشييع الجنازات، مؤكدًا أن السمسمية تصاحب الإنسان السويسي في كل مراحل حياته، من الميلاد وحتى الموت، داعيًا إلى توثيق التجارب الشعرية التي تغنى بها عازفو السمسمية منذ ستينيات القرن الماضي حفاظًا على ذاكرة المدينة.

وفي سياق متصل، تحدث الشاعر محمد التمساح عن ليلة الحناء باعتبارها إحدى أعظم بهجات المصريين منذ القدم، حيث تسبق الزواج وتغمر البيوت بالضحكات والرقص والغناء. وأوضح أن طلاء أيدي وأرجل العروسين بالحناء ليس مجرد عادة بل طقس رمزي عريق تحوّل مع الزمن إلى تعبير فريد عن الفرح الشعبي، كما جرى العرف على إعداد كميات وفيرة من معجون الحناء لتوزيعها على الفتيات، فيما تجتمع قريبات العروس لاستعادة ذكرياتهن وإسداء النصائح وسط أجواء من المرح.

وأشار التمساح إلى أن المصريين القدماء عرفوا الحناء منذ آلاف السنين، فاستعملوها في تزيين الأظافر والشعر وعلاج الجروح والصداع، بل وجدت آثارها على المومياوات. وهي شجيرة معمرة يصل طولها إلى ثلاثة أمتار، تنتشر زراعتها في البيئات الحارة، خاصة في صعيد مصر وأسوان، ومنها تصدّر إلى أنحاء العالم.

ويؤكد الباحثون أن طقوس الحناء في السويس وإن تشابهت مع باقي المحافظات، فإنها تحمل طابعًا خاصًا يتجلى في "الكف السويسي" وإلقاء صينية الحناء على أحد البيوت اعتقادًا أن الفرح سيحل فيه، وقد تطورت الأغاني المصاحبة لتشمل ألوانًا من الدلتا والصعيد، ما يعكس تمازج الثقافات الشعبية في المدينة.

وفي ختام اللقاء أجمع المشاركون على أن السمسمية والحناء ليستا مجرد فنون وطقوس احتفالية، بل هما ذاكرة جمعية تحمل ملامح الهوية المصرية والسويسية، تستحق التوثيق والدعم للحفاظ على استمراريتها بين الأجيال القادمة.