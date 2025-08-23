قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة انقلابية على المخابرات الأمريكية من إدارة ترامب
أفضل أعمال شهر المولد النبوي.. 10 أمور تجعله بداية خير لحياتك القادمة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 23-8-2025
مجزرة الفجر بخان يونس.. 14 شهيدًا بينهم رضيع في قصف إسرائيلي غادر
الفراخ الحمراء انخفضت.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم
سوريا تعلن حذف صفرين من عملتها في محاولة لتحقيق الاستقرار النقدي
فى ذكراه.. قصة زواج عبد السلام النابلسي الغربية وإعلان إفلاسه
الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله
موسكو: 67 مواطناً روسياً وأقاربهم لا يزالون في قطاع غزة
رئيس هندسية ستاد النادي الأهلي يكشف مفاجأة بشأن المشروع في نوفمبر 2026
هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. سنة حسنة مستحبة بشرط
عمرو الدردير يهاجم منتقدي خوان الفينا :على أي أساس زيزو أفضل منه؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد اليوم

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تنتهي اليوم امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد فقط مع استمرار امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم و مدارس المتفوقين ومدارس المكفوفين حتى الاثنين 25 أغسطس 2025

و تشهد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 "النظام الجديد" اليوم السبت 23 أغسطس 2025 آداء امتحان الأحياء لشعبة علمي علوم ، وامتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء لشعبة أدبي

ومن المقرر أن يستمر امتحان الأحياء وامتحان الإحصاء في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 النظام الجديد من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

بينما يستمر زمن امتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضة في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 من 9 صباحا لـ 11 صباحا

أما عن طلاب النظام القديم ، فيؤدون اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 امتحان الديناميكا لطلاب علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء لطلاب جميع الشعب ، علماً بأن امتحانات النظام القديم لن تنتهي اليوم حيث تستمر رسمياً حتى يوم الاثنين 25 أغسطس 2025

كما تستمر امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2025 لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) حتى يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025 ، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين اليوم السبت 23 أغسطس 2025 ، اختبار مقاييس المفاهيم (الاحياء ) واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الاحياء - الجيولوجيا )

وتستمر أيضا  امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2025 لمدارس المكفوفين حتى يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025 ، ويؤدي اليوم السبت 23 أغسطس 2025 طلاب مدارس المكفوفين امتحان الجغرافيا الورقة الثانية

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها أبرز إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 مؤكدةً ما يلي :

  •  إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبا وطالبة.
  •     إجمالى عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبا وطالبة.
  •     إجمالى عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.
  •  إجمالى  عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.
  •     عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 الدور الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

وائل جمعة

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

ترشيحاتنا

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

بالصور

شيفروليه تعلن إيقاف بيع هذه السيارات فجأة بسبب عيب خطير

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا

ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد