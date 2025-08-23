إنتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تنتهي اليوم امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد فقط مع استمرار امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم و مدارس المتفوقين ومدارس المكفوفين حتى الاثنين 25 أغسطس 2025

و تشهد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 "النظام الجديد" اليوم السبت 23 أغسطس 2025 آداء امتحان الأحياء لشعبة علمي علوم ، وامتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء لشعبة أدبي

ومن المقرر أن يستمر امتحان الأحياء وامتحان الإحصاء في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 النظام الجديد من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

بينما يستمر زمن امتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضة في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 من 9 صباحا لـ 11 صباحا

أما عن طلاب النظام القديم ، فيؤدون اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 امتحان الديناميكا لطلاب علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء لطلاب جميع الشعب ، علماً بأن امتحانات النظام القديم لن تنتهي اليوم حيث تستمر رسمياً حتى يوم الاثنين 25 أغسطس 2025

كما تستمر امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2025 لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) حتى يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025 ، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين اليوم السبت 23 أغسطس 2025 ، اختبار مقاييس المفاهيم (الاحياء ) واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الاحياء - الجيولوجيا )

وتستمر أيضا امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2025 لمدارس المكفوفين حتى يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025 ، ويؤدي اليوم السبت 23 أغسطس 2025 طلاب مدارس المكفوفين امتحان الجغرافيا الورقة الثانية

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها أبرز إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 مؤكدةً ما يلي :