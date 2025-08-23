سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 23-88-2025 داخل السوق المصرية بدون تغيير.

وخلال اليومين الماضيين ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه علي مستوي البنوك بقيمة تبلغ 10 قروش في المتوسط .

تعطل البنوك

ومع اغلاق التعاملات المسائية الخميس في البنوك المصرية؛ اعلن الجهاز المصرفي تعطل عمله بموجب قرار البنك المركزي المصري اعتبارا من الجمعة حتى مساء اليوم السبت.

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ متوسط سعرالدولار مقابل الجنيه نحو 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار اليوم

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في بنوك قطر الوطني QNB،أبوظبي الأول، كريدي أجريكول"

وسجل ثاني أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.43 جنيه للشراء و 48.53 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.44 جنيه للشراء و 48.54 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، البركة"

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس،الكويت الوطني، فيصل الاسلامي،مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، HSBC، الأهلي الكويتي"

الدولار في البنوك الأخري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.46 جنيه للشراء و 48.56 جنيه للبيع في بنك نكست.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.47 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع في بنك سايب

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع ففي بنك التنمية الصناعية

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان

أعلي سعر دولار

ووصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.61 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع في بنك القاهرة