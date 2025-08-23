الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة مدربه الجزائري ميلود حمدي، تدريباته اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز “دوري Nile”.

ومن المنتظر أن يخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه، يعقبه إعلان القائمة الرسمية التي ستتوجه إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للقاء المرتقب.



نتائج مخيبة في الجولات السابقة

الإسماعيلي لم يحقق البداية المرجوة في الدوري حتى الآن، حيث تعادل سلبيًا في الجولة الأولى أمام بتروجت، قبل أن يتلقى هزيمتين متتاليتين؛ الأولى على يد بيراميدز، ثم الخسارة أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

وبهذه النتائج توقف رصيد الفريق عند نقطة وحيدة، ما يضع اللاعبين والجهاز الفني تحت ضغط لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الطلائع لتصحيح المسار واستعادة الثقة.





غيابات مؤثرة في صفوف الدراويش

يدخل الإسماعيلي مواجهة طلائع الجيش وهو يعاني من غيابات بارزة، في مقدمتها غياب الحارس الأساسي عبد الله جمال بداعي الإيقاف، بعد طرده في مباراة الاتحاد السكندري. وسيمنح الجهاز الفني الثقة للحارس المخضرم أحمد عادل عبد المنعم لحماية عرين الدراويش للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري.

كما يستمر غياب عدد من العناصر بسبب الإصابات، على رأسهم مروان حمدي وخالد النبريصي وحاتم سكر ومحمد حسن ومحمد نصر، حيث يواصل الجهاز الطبي جهود تجهيزهم للعودة في أقرب وقت ممكن.

طموح لاستعادة التوازن

يسعى الجهاز الفني للإسماعيلي إلى إعادة الروح للاعبين وتحقيق أول انتصار في الدوري هذا الموسم، من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب، والابتعاد مبكرًا عن دوامة النتائج السلبية التي تضع الجماهير في حالة قلق.

ويأمل أنصار الدراويش أن تكون مواجهة الطلائع نقطة انطلاقة جديدة للفريق تمنحه الثقة وتعيده إلى المنافسة بقوة



