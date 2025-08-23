قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد
التوقيت الشتوي 2025 في مصر.. متى يبدأ وكيف يؤثر على يومك؟
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

14 يوما بدون سكر .. تغيرات مذهلة في ملامح الوجه وصحة الجسم

السكر
السكر
هاجر هانئ

حقق مقطع فيديو نشر عبر منصة TikTok انتشارًا واسعًا بعدما كشف طبيب الجهاز الهضمي الأمريكي الدكتور سوراب سيثي، خريج جامعة هارفارد، عن التأثيرات السريعة التي تحدث للجسم والوجه عند الامتناع عن تناول السكر لمدة أسبوعين فقط.
 

وقال الدكتور سيثي، الذي يتابعه أكثر من نصف مليون شخص على حسابه الصحي @doctorsethimd، إن التخلي عن السكر المضاف يمكن أن يؤدي إلى نتائج “صادمة” خلال فترة قصيرة، أبرزها تحول ملامح الوجه بشكل ملحوظ.

“من المرجح أن يتحول وجهك من المظهر المستدير إلى شكل أكثر طبيعية، كما أن الانتفاخ واحتباس السوائل حول العينين يبدأ بالاختفاء تدريجيًا”، حسب ما صرّح به الدكتور سيثي في الفيديو الذي حصد أكثر من 10 آلاف مشاهدة في وقت قصير.

فوائد التوقف عن تناول السكر

إلى جانب التحولات في ملامح الوجه، أشار الطبيب إلى تحسّن كبير في صحة الأمعاء، نتيجة لاستعادة توازن الميكروبيوم المعوي، وهي الكائنات الدقيقة التي تلعب دورًا رئيسيًا في عملية الهضم وتعزيز المناعة، وأوضح أن التوقف عن السكر يساهم أيضًا في تقليل دهون الكبد، ما ينعكس على خفض دهون البطن بشكل واضح.

ومن بين التأثيرات الجمالية التي ربطها الطبيب بانخفاض استهلاك السكر، تحسن حالة البشرة، خاصة لدى من يعانون من حب الشباب أو البقع الحمراء.

ما يحدث لجسمك إذا تركت تناول السكر لمدة 10 أيام فقط

دراسات تدعم التحذيرات من السكر

وتتوافق ملاحظات الدكتور سيثي مع نتائج دراسة صينية أُجريت عام 2019 شملت أكثر من 8,000 طالب، حيث كشفت أن تناول المشروبات الغازية عالية السكر يرفع بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بحب الشباب.

كما ربطت أبحاث أخرى بين السكر الزائد وتراكم الدهون في الكبد، إضافة إلى تحفيز الالتهابات المزمنة في الجسم.
 

تأثيرات الانسحاب عن تناول السكر مؤقتة لكن حقيقية

من جهتها، أوضحت الدكتورة سامانثا كوغان، المحاضِرة بجامعة نيفادا، أن الانسحاب من السكر قد يسبب أعراضًا مؤقتة مثل الصداع، تقلصات المعدة، وتغيرات في حركة الأمعاء، لكنها سرعان ما تتلاشى مع تكيف الجسم.

وأضافت أن كثيرًا من الأشخاص يلاحظون تحسنًا كبيرًا بعد ذلك في وظائف الدماغ، وزيادة النشاط البدني، ونومًا أفضل، إلى جانب تحسن الشعر والبشرة والأظافر. وتقول:

“عند الامتناع عن السكر، يصبح فقدان الوزن شبه حتمي، خاصة مع التخلص من الأطعمة عالية السعرات”.

يحذر الخبراء من الإفراط في استهلاك السكريات الحرة، وهي الأنواع المضافة إلى الأغذية والمشروبات المصنعة مثل الحلويات، العصائر، والمشروبات الغازية، وتشمل أيضًا السكريات الطبيعية الموجودة في العسل وعصائر الفاكهة، والتي تعتبر ضمن نفس الفئة الضارة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

وعلى عكس ذلك، لا تُصنّف السكريات الموجودة طبيعيًا في الفواكه الطازجة والخضروات والحليب ضمن السكريات الحرة، وفقًا لتصنيفات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في بريطانيا.

وتوصي الهيئة بتقليل كمية السكر المستهلكة تدريجيًا، عبر استبدال المشروبات المحلاة بالماء، وتقليل السكر في الشاي والقهوة، والحد من استهلاك العصائر إلى 150 مل فقط يوميًا.

تأتي هذه التحذيرات في وقت يشهد فيه مرض السكري من النوع الثاني ارتفاعًا ملحوظًا في المملكة المتحدة، وتشير الأرقام الحكومية إلى أن نحو 3.6 مليون شخص في إنجلترا يعانون من هذا النوع من السكري، وفق تقديرات تشمل الحالات المشخّصة وغير المشخّصة.

وحذّرت هيلين كيران، رئيسة السياسة والحملات في جمعية السكري البريطانية، من خطورة إهمال العلاج، مشيرة إلى أن ارتفاع مستويات السكر في الدم دون ضبط يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية مهددة للحياة.

“التعامل مع السكر يجب أن يكون بجدية، فهو بالنسبة لكثير من الناس ليس مجرد مكوّن غذائي، بل مادة تسبب الإدمان”، تضيف الدكتورة كوغان.

المصدر: dailymail

السكر الجهاز الهضمي جامعة هارفارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

وائل جمعة

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

محمود كهربا

بعد أنباء انتقاله لـ القادسية الكويتي..كهربا يثير الجدل بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل

آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل

 XLP 800 6x6 Adventure

مرسيدس G تتحول إلى وحش سداسي العجلات.. بلمسات برابوس

شيري تيجو 8

بـ 7 مقاعد.. سعر شيري تيجو 8 موديل 2024 أعلى فئة

بالصور

إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

سبب ارتفاع سعر سيارة نيسان الشهيرة موديل 2026

سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس

شيفروليه تعلن إيقاف بيع هذه السيارات فجأة بسبب عيب خطير

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد