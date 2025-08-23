قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاد للمنافسة.. طارق السيد يكشف الفارق بأداء الزمالك عن الموسم الماضي
المقاومة الفلسطينية تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لإنقاذ أهالي غزة
محتجون يعترضون طريق بن جفير ويرفعون صور المحتجزين في غزة
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
نوال الزغبي عن عودة شيرين وحسام: لا أريد الحديث عن أى فنانة
بسبب بطولة أمم إفريقيا.. أليو ديانج يؤجل تجديد عقده مع الأهلي
وزير التعليم بجامعة اليابان: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة مستقبل الطلاب
محافظ الجيزة: تعامل فوري مع أي متغيرات مكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-8-2025
برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني
أخبار البلد

الري: مشروع لإنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

تابع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى  أنشطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، ومجهودات القطاع فى إزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وموقف استلام أراضي طرح النهر من هيئة التعمير، ونسب الإنجاز في أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر، وسبل تذليل أى معوقات للاستلام.

 تناول الاجتماع خطة قطاع حماية وتطوير نهر النيل فى أعمال إنتاج الخرائط المساحية الحديثة لكامل طول مجري نهر النيل .

وتم خلال الإجتماع عرض إجراءات استلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وعرض نسب الإنجاز الحالية في أعمال الرفع المساحي كخطوة أولي في إجراءات الإستلام

 ووجه الدكتور سويلم بمواصلة اعمال الرفع المساحى، وبذل المزيد من الجهد لتذليل أى عقبات مع العمل على رفع نسب الإنجاز في هذا الشأن، ووضع برنامج زمني لأعمال الرفع المساحى والإستلام بحيث يتم إعطاء الأولوية لأراضي طرح النهر في واجهات عواصم ومدن المحافظات النيلية قبل أراضى طرح النهر خارج المدن، حتي يتسني استغلالها بالشكل الأمثل بالتنسيق مع أجهزة تلك المحافظات .

وتم عرض خطة القطاع فى إنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل، وما يتم من إجراءات حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتدشين مشروع لإنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل، 

وأشار الدكتور سويلم لأهمية هذا المشروع في دعم إعداد الدراسات البحثية ودعم إجراءات المتابعة على الطبيعة لحالة المجري، وإتاحة أدوات أفضل لمهندسي القطاع فى التعامل مع النهر اعتمادا على الوسائل والآليات الحديثة .

وفيما يخص إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه قال إنه تم البدء فى الموجة رقم (٢٧) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وقد تم إزالة (٦٦) حالة تعدى حتى الآن،  بعد الإنتهاء من الموجتين رقم (٢٥ & ٢٦)  والتى تم خلالهما إزالة (٤٤٠) حالة تعدي علي مساحة ١٠٣ ألف متر مربع، كما تم إزالة عدد (٤٩٧) حالة تعدي خارج الموجتين (٢٥ و ٢٦) ، وإزالة (٢٠) حالة تعدى خارج الموجة (٢٧) بجهود وتنسيقات أجهزة قطاع حمايه النيل مع الجهات الأمنية المتخصصة .

و شدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها، خاصة مع بدء إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (٢٧) ، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.

الرى وزير الموارد المائية والرى النهر تطوير نهر النيل

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

