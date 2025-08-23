قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم: التعاون مع اليابان سيضيف قيمة حقيقية لمركز "ريادة"

وزير التعليم مع الخبراء اليابانيين
وزير التعليم مع الخبراء اليابانيين
ياسمين بدوي

التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الخبراء اليابانيين فى مجال ذوى الإعاقة المقرر إيفادهم لمصر؛ للتعاون في إدارة مركز ريادة المصري الدولي لدعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الدامج وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وذلك في إطار زيارته لليابان للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو للتنمية فى أفريقيا " تيكاد 9".

وخلال اللقاء، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تقديره لجهود الخبراء واستعدادهم للمساهمة في هذا المشروع الرائد، الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الإقليمي

وأكد محمد عبد اللطيف، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن التعاون مع الجانب الياباني سيضيف قيمة حقيقية لمركز ريادة المصري الدولي، لاسيما من خلال تبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات التعليمية والتربوية.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دور المركز في توفير برامج متخصصة تضمن تلبية احتياجات الفئة المستهدفة، 

وأوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المركز يمثل صرحًا متكاملًا يهدف إلى توفير خدمات تأهيلية متطورة لذوي الاحتياجات الخاصة، عبر برامج تدريبية متخصصة، ومعامل متقدمة للتشخيص والتأهيل، ووحدات لتدريب الكوادر التربوية على أحدث الأساليب الدامجة.

من جانبهم، أعرب الخبراء اليابانيون عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مصر

وأكد الخبراء اليابانيون حرصهم على تقديم خبراتهم وتجاربهم في تطوير البرامج التعليمية الدامجة ودعم قدرات الكوادر المصرية، كما أكدوا أن الشراكة المصرية اليابانية في هذا المجال تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون الدولي، يعكس التزام الطرفين بتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الحصول على فرص تعليمية عادلة ومتساوية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخبراء اليابانيين مركز ريادة المصري الدولي مركز ريادة المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة “التنقيب عن الآثار بين المفهوم التقليدي و الحديث"

أسعار البنزين والسولار والغاز

أسعار البنزين اليوم والسولار والغاز

الطماطم

6.7 مليون طن سنويًا.. الزراعة: الطماطم في المركز التاسع بين الصادرات الزراعية

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد