البحوث الزراعية توضح حقيقة إعلانات منتجات زيت الزيتون على مواقع التواصل

أصدر مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا تحذيريًا للمواطنين بشأن منتجات زيت زيتون يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المنتجات لا تتبع المركز على الإطلاق.

وأوضح المركز في بيانه أنه لا توجد له أي علاقة بالإعلانات المنتشرة، مشددًا على أن ما يحدث هو استغلال لاسم المركز ووزارة الزراعة بهدف تضليل المواطنين.

وأكد المركز أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة المسؤولة عن هذه الإعلانات، وذلك بهدف حماية حقوقه وسمعته.

ودعا المركز المواطنين إلى توخي الحذر والتعامل فقط مع المنتجات والإعلانات التي يتم تسويقها عبر القنوات الرسمية للمركز، محذرًا من الانسياق وراء أي ادعاءات كاذبة بوجود صلة بين هذه المنتجات وبين مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.