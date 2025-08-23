6 غيابات تضرب الأهلي أمام المحلة في الدوري.. تعرف عليهم

أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جاهزية جميع اللاعبين ــ عدا مجموعة المصابين ياسر إبراهيم ومحمد شكرى وياسين مرعى وإمام عاشور ومروان عطية ــ للتواجد فى المباراة بخلاف محمد هانى الذى سيغيب للإيقاف.

وواصل مروان عطية لاعب الفريق الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وخاض الفريق الأحمر مرانه الرئيسى استعدادا لمواجهة غزل المحلة ، وعقد خوسيه ريبييرو المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل المران للحديث في الأمور الفنية الخاصة بمباراة المحلة.

كان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية لبطولة الدوري، فيما تعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بهدفين لكل فريق، وارتفع رصيده إلى ٤ نقاط.