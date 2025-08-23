قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مريم الجندي: شخصية راقصة وراسمة وزوجة كانت تحديًا حقيقيًا والعمل مع أحمد خالد صالح ممتع .. حوار
صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات
الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات
فيلم جديد.. سر ظهور آسر ياسين في حفل ويجز بمهرجان العلمين
وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تحقق في احتمال استخدام الحوثيين لصاروخ انشطاري
من أعمالكم سلط عليكم .. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة غامضة
طلب عاجل من مصر.. إسرائيل تتعمد صناعة المجاعة في غزة والأمم المتحدة تتحرك
ملايين القلوب تدعوا لكي.. سهير جودة تدعم أنغام بعد وعكتها الصحية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
الطريقة الشرعية لدار الإفتاء لمعرفة هلال الشهور الهجرية
إصابة 8 أشخاص أثناء سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب
ناس مريضة بتروج شائعات.. حسام حبيب لصدي البلد: أنا وشيرين أصدقاء وعمرنا ما هنرجع لبعض| خاص
رياضة

بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي

مرموِش
مرموِش
القسم الرياضي

خسر فريق مانشستر سيتي على ملعبه من نظيره توتنهام هوتسبير، بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية توتنهام عن طريق برينان جونسون وجواو بالينيا في الدقيقتين 35، 45+2.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ريان آيت نوري – روبن دياز – جون ستونز – ريكو لويس

خط الوسط: تيون كوبمينرز رايندرز – أليكسيس جونزاليس – ريان شرقي

خط الهجوم: عمر مرموش – إيرلينج هالاند – أوسكار بوب.

فيما جاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: جوجليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو – كريستيان روميرو – ميكي فان دي فين – جيد سبينس

خط الوسط: رودريجو بينتانكور – جواو بالينيا – باب سار

خط الهجوم قدوس – ريتشارليسون – جونسون.

وبهذه النتيجة، يتصدر فريق توتنهام جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

مانشستر سيتي توتنهام الدوري الإنجليزي تشكيل مانشستر سيتي تشكيل توتنهام

