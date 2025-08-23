قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلامي يكشف رأي يانيك فيريرا في صلاح مصدق

صلاح مصدق
صلاح مصدق
يارا أمين

كشف نجم منتخب مصر الأسبق أحمد حسن، عن رأي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك في اللاعب صلاح مصدق.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “يانيك فيريرا مدرب الزمالك مقتنع بشكل كبير بصلاح مصدق ويوظفه في خط الوسط إلى جانب الدفاع”.

كشف الإعلامي خالد الغندور أن المدير الفني لنادي الزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، عقد جلسة خاصة مع اللاعب المغربي صلاح مصدق على هامش تدريبات الفريق، وأبلغه خلالها برؤيته الفنية لدوره مع الفريق في الموسم الجديد.
 

ثلاثة مراكز أساسية في ذهن المدرب
 

أوضح الغندور أن فيريرا وصف مصدق بأنه “الجوكر” في تشكيل الفارس الأبيض، نظرًا لإمكانية توظيفه في أكثر من مركز داخل الملعب، وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة كبيرة في إدارة المباريات.


 

وأشار المدرب البلجيكي إلى أن اللاعب قادر على تقديم مستويات مميزة في مركز قلب الدفاع، وكذلك خط الوسط المدافع، إضافة إلى إمكانية الاعتماد عليه في مركز الظهير الأيمن، خاصة في ظل عدم إتمام النادي أي تعاقد مع ظهير أيمن جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حلول تكتيكية لسد النواقص
 يرى فيريرا أن امتلاك لاعب متعدد الأدوار مثل مصدق سيكون مكسبًا كبيرًا للزمالك، خصوصًا مع ضغط المباريات وكثرة الإصابات المحتملة، حيث يتيح له ذلك إجراء تغييرات تكتيكية سريعة دون التأثير على توازن الفريق.

وأكد الغندور أن المدرب يخطط للاستفادة من قدرات اللاعب في أكثر من سيناريو، سواء لتعويض غياب لاعب أساسي في أي من المراكز الثلاثة أو لمنح الفريق قوة إضافية في بعض المباريات الصعبة
 

استراتيجية الموسم الجديد

يعتمد فيريرا على سياسة تنويع الأدوار ومنح اللاعبين المرونة التكتيكية، وهو ما يظهر بوضوح في اختياره لمصدق كلاعب محوري يمكنه تغطية أكثر من مركز.

ومن المتوقع أن يكون اللاعب المغربي أحد العناصر الأساسية في حسابات الجهاز الفني خلال الموسم، مع إمكانية مشاركته في أدوار مختلفة تبعًا لاحتياجات الفريق وظروف كل مباراة.

