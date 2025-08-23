المتحف المصري بالتحرير يحتفل باليوم العالمي للتصوير بمعرض سحر مصر القديمة

في إطار احتفالات وزارة السياحة والآثار باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، افتتح المتحف المصري بالتحرير معرضًا مؤقتًا بعنوان “سحر مصر القديمة بعدسة إيطالية: أنطونيو بياتو، جيوفاني فرازاني، وإنريكو ليشتر (1860-1940)”، وذلك بحضور الدكتور علي عبدالحليم علي مدير عام المتحف المصري، والدكتور جوزيبي تششيري المنسق العام لمركز الآثار الإيطالي بالمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، والسيدة ماريلا لاروتشا نائب السفير الإيطالي في مصر.

المتحف المصري بالتحرير

يستعرض المعرض أعمال ثلاثة من أبرز رواد التصوير الفوتوغرافي الإيطاليين الذين وثقوا الآثار المصرية القديمة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، لتشكل صورهم سجلاً بصريًا فريدًا يعكس جماليات مصر القديمة، ومشاهد الحياة والريف المصري في تلك الحقبة.

ووصف الدكتور علي عبدالحليم، المعرض بالنافذة على الزمن وسجلاً حيًا يحفظ ملامح الماضي، مشيراً إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للتصوير من قلب القاهرة يعكس مكانتها كمدينة ملهمة للمصورين والفنانين عبر العصور.

وأوضح أن هذه الفعالية هي ثمرة التعاون بين المتحف المصري بالتحرير والمركز الثقافي الإيطالي، ليعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية بين مصر وإيطاليا.

ومن جانبه، أكد الدكتور جوزيبي تششيري على أن مصر كانت ولا تزال مصدر إلهام للفنانين الإيطاليين، موضحاً أن الأعمال المعروضة ليست مجرد صور فوتوغرافية، بل رؤى فنية تتيح للزائر السفر عبر الزمن واكتشاف مصر من منظور هؤلاء الرواد.

كما ثمنت السيدة ماريلا لاروتشا نائب السفير الإيطالي والقنصل الإيطالي السيد فريديريكو نوفيلينو الدور الكبير للبعثات الأثرية والمصورين الإيطاليين في توثيق التراث المصري، مشيدين بالشراكة الثقافية المتميزة بين البلدين.

وقد صاحب الافتتاح عرض فيلم قصير بعنوان “صور أنطونيو بياتو: رؤية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي”، يبرز أعمال المصور الإيطالي من خلال تقنيات حديثة تمنح المشاهد تجربة بصرية مبتكرة. كما قدّم الباحث الأثري وخبير التصوير الأرشيفي فرانسيس أمين محاضرة ثرية حول سيرة المصورين الثلاثة وإسهاماتهم في مجال التصوير الأثري.

وحظي الافتتاح بحضور عدد من مديري المتاحف المصرية وأساتذة علم المصريات والشخصيات العامة والمهتمين بالمجال، الذين أكدوا على القيمة الكبيرة للمعرض كجسر يربط بين الفن والتاريخ والتراث.

ويُقام المعرض بقاعة رقم (18) بالطابق الأرضي بالمتحف المصري بالتحرير، وهو متاح للجمهور يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.