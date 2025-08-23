قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التفاصيل الكاملة لسقوط أخطر إمبراطوريات السلاح بجنوب البلاد.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بـ18 مليون جنيه
عنده شخصية.. خالد الغندور يشيد بأداء أحمد شريف
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع
50 ألفا .. اتحاد كرة القدم يعلن عدد الحضور الجماهيرى لمباراة مصر و إثيوبيا
خوفا من انهيار حكومته .. نتنياهو مُصر على احتلال مدينة غزة رغم الضغوط
مصرع 4 مهربين فى المطاردة.. الداخلية تحبط محاولة إدخال كمية كبيرة من السلاح للبلاد | تفاصيل
قوات الأمن الإيراني تقضي على خلية إرهابية تابعة لإسرائيل جنوب البلاد
هل الكولاجين المتواجد في الكوارع مفيد للجسم؟ .. خبير تغذية يكشف مفاجأة
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المتحف المصري بالتحرير يحتفل باليوم العالمي للتصوير بمعرض سحر مصر القديمة

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
محمد الاسكندرانى

في إطار احتفالات وزارة السياحة والآثار باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، افتتح المتحف المصري بالتحرير معرضًا مؤقتًا بعنوان “سحر مصر القديمة بعدسة إيطالية: أنطونيو بياتو، جيوفاني فرازاني، وإنريكو ليشتر (1860-1940)”، وذلك بحضور الدكتور علي عبدالحليم علي مدير عام المتحف المصري، والدكتور جوزيبي تششيري المنسق العام لمركز الآثار الإيطالي بالمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، والسيدة ماريلا لاروتشا نائب السفير الإيطالي في مصر.

المتحف المصري بالتحرير 

يستعرض المعرض أعمال ثلاثة من أبرز رواد التصوير الفوتوغرافي الإيطاليين الذين وثقوا الآثار المصرية القديمة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، لتشكل صورهم سجلاً بصريًا فريدًا يعكس جماليات مصر القديمة، ومشاهد الحياة والريف المصري في تلك الحقبة.

ووصف الدكتور علي عبدالحليم، المعرض بالنافذة على الزمن وسجلاً حيًا يحفظ ملامح الماضي، مشيراً إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للتصوير من قلب القاهرة يعكس مكانتها كمدينة ملهمة للمصورين والفنانين عبر العصور.

وأوضح أن هذه الفعالية هي ثمرة التعاون بين المتحف المصري بالتحرير والمركز الثقافي الإيطالي، ليعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية بين مصر وإيطاليا.

ومن جانبه، أكد الدكتور جوزيبي تششيري على أن مصر كانت ولا تزال مصدر إلهام للفنانين الإيطاليين، موضحاً أن الأعمال المعروضة ليست مجرد صور فوتوغرافية، بل رؤى فنية تتيح للزائر السفر عبر الزمن واكتشاف مصر من منظور هؤلاء الرواد.

كما ثمنت السيدة ماريلا لاروتشا نائب السفير الإيطالي والقنصل الإيطالي السيد فريديريكو نوفيلينو الدور الكبير للبعثات الأثرية والمصورين الإيطاليين في توثيق التراث المصري، مشيدين بالشراكة الثقافية المتميزة بين البلدين.

وقد صاحب الافتتاح عرض فيلم قصير بعنوان “صور أنطونيو بياتو: رؤية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي”، يبرز أعمال المصور الإيطالي من خلال تقنيات حديثة تمنح المشاهد تجربة بصرية مبتكرة. كما قدّم الباحث الأثري وخبير التصوير الأرشيفي فرانسيس أمين محاضرة ثرية حول سيرة المصورين الثلاثة وإسهاماتهم في مجال التصوير الأثري.

وحظي الافتتاح بحضور عدد من مديري المتاحف المصرية وأساتذة علم المصريات والشخصيات العامة والمهتمين بالمجال، الذين أكدوا على القيمة الكبيرة للمعرض كجسر يربط بين الفن والتاريخ والتراث.

ويُقام المعرض بقاعة رقم (18) بالطابق الأرضي بالمتحف المصري بالتحرير، وهو متاح للجمهور يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.

المتحف المصري بالتحرير مصر اليوم العالمي للتصوير اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي سحر مصر القديمة بعدسة إيطالية مصر القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

البنكرياس

قبل ما تحصل مضاعفات .. إليك أعراض التهاب البنكرياس الحاد

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | خبير يحذر من 3 أنواع أواني منزلية.. الفرق بين أصناف الخميرة الجافة واستخداماتها

ريم مصطفى

ريم مصطفى تتألق في إطلالة عصرية.. صور

بالصور

فقدان الوعى وتغير الشخصية .. علامات غير متوقعة تكشف انخفاض ضغط الدم

أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم

استشاري تغذية علاجية: النظام الغذائي السليم قد يغني عن مضادات الاكتئاب

التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب

عقدة النقص وميول سادية..أخصائية توضح التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

نجاة السيارات الأوروبية من رسوم ترامب وتضرر هذا القطاع

ترامب سيارات
ترامب سيارات
ترامب سيارات

فيديو

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد