محمد الحباني: التنسيق المصري السعودي ركيزة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

قال الدكتور محمد الحباني، الباحث في العلاقات الدولية، إن التنسيق المصري السعودي يمثل عنصرًا محوريًا لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في ظل التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح "الحباني" في مداخلة من الرياض مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن الزيارة الثالثة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية حملت طابعًا وديًا، عكسته العلاقة الوثيقة التي تجمعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن اللقاءات بين الجانبين جاءت في إطار من الأخوة والتقارب السياسي.

وأضاف أن الزيارة لم تقتصر على بعدها السياسي، بل امتدت إلى أبعاد اقتصادية وأمنية، مؤكدًا أن التنسيق بين القاهرة والرياض أصبح أكثر ضرورة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات كبرى.

وأشار "الحباني" إلى أن أكبر التحديات الراهنة يتمثل فيما يحدث في قطاع غزة، واصفًا الوضع بأنه "كارثة بكل المقاييس"، سواء على الصعيد الإنساني، أو في ما يتعلق بنقص الغذاء والدواء، أو استمرار التهجير، إلى جانب خطة وزير الدفاع الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة، والمماطلة المستمرة تجاه أي حلول مع حركة حماس.