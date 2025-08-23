كواليس قتل شاب لشقيقه في الحوامدية

شهدت منطقة مني الأمير التابعة لمركز الحوامدية بمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية إثر نشوب خلاف بين شقيقين، انتهى بمقتل أحدهما بعدما تلقى طعنة قاتلة بسلاح أبيض.

تلقى قسم شرطة الحوامدية، إشارة من مستشفى القصر العيني، تفيد بوصول شاب مقيم بدائرة القسم جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة، على الفور، انتقل العقيد محمد داود مفتش مباحث الحوامدية وأبو النمرس، تحت اشراف العميد محمد الصغير رئيس المباحث الجنائية بقطاع جنوب الجيزة.

ووجه رئيس المباحث الجنائية بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وخلال ساعات قليلة، أسفرت التحريات عن أن مشادة كلامية نشبت بين الشقيقين، تطورت إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على تسديد طعنة لشقيقه باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته إصابة خطيرة. وأثناء محاولة نقله إلى مستشفى القصر العيني لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله، ليصل جثة هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الحوامدية برئاسة المقدم محمد حربي رئيس المباحث، من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.