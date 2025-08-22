قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسل القاهرة الإخبارية: التطورات الميدانية بين روسيا وأوكرانيا لا تعيق المفاوضات إن توفرت الإرادة
أهالي بني مجدول بالجيزة يتبرعون بأرض لبناء مدرسة ويناشدون المحافظ: سرعوا الخطوات قبل فوات الأوان
تطوير المطارات.. مصر تتحدث في الجمعية العامة للمجلس الدولي لمطارات أفريقيا بـ لوسكا
برلمانية: التحول الرقمي بوابة أفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة
حماس: إعلان المجاعة في غزة شهادة دامغة على جرائم الاحتلال
داخل السيارة.. أفشة في أحدث ظهور على إنستجرام
ألمانيا تحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في موقع معسكر بوخنفالد النازي
أول تعليق من بكين على رفض زيلينسكي مشاركة الصين في ضمان أمن أوكرانيا
وزير التعليم يدعو رئيس جامعة الأمم المتحدة بطوكيو لتأسيس فرع مصري
أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود
خطيب مسجد مصر: القرآن مليء بالآيات التي تدعو إلى إعمال العقل والتفكر.. فيديو
إحباط محاولة فرار جماعي من سجن الكلاسة في الحسكة
محافظات

مباحث بني سويف تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة

مديرية أمن بني سويف
مديرية أمن بني سويف

تكثف قوات الأمن بمحافظة بنى سويف، التحريات والبحث لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة وبها شبهة جنائية، بجوار المدرسة الإعدادية فى قرية حاجر بني سليمان.


وكانت  غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف قد تلقت  إخطارا يفيد بوقوع عثور أهالى قرية حاجر بنى سليمان على جثة فتاة بجوار المدرسة الإعدادية، وبها شبهة جنائية، و سط حالة من الذعر والغضب الشديد بين الأهالى والمواطنين بالقرية، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى.


واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى، جثة فتاة تدعى « شروق ر» تبلغ من العمر 17 عاما، وبها شبهة جنائية حسب إفادة الشرطة، وتم استدعاء الطبيب الشرعي للكشف عن أسباب الوفاة، وملابساتها، وتم إيداع الجثة بالمشرحة لحين الإنتهاء من تصاريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها.

بني سويف حاجر بني سليمان محافظة بني سويف

