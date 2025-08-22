مباحث بني سويف تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة

تكثف قوات الأمن بمحافظة بنى سويف، التحريات والبحث لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة وبها شبهة جنائية، بجوار المدرسة الإعدادية فى قرية حاجر بني سليمان.



وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع عثور أهالى قرية حاجر بنى سليمان على جثة فتاة بجوار المدرسة الإعدادية، وبها شبهة جنائية، و سط حالة من الذعر والغضب الشديد بين الأهالى والمواطنين بالقرية، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى.



واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى، جثة فتاة تدعى « شروق ر» تبلغ من العمر 17 عاما، وبها شبهة جنائية حسب إفادة الشرطة، وتم استدعاء الطبيب الشرعي للكشف عن أسباب الوفاة، وملابساتها، وتم إيداع الجثة بالمشرحة لحين الإنتهاء من تصاريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها.