محافظ بني سويف: اللاعبة سُندُس حصلت على 6 ميداليات منها 3 ذهبية

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مسؤولي قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة حصول اللاعبة :سُندُس محمد عبدالقادر "بنت بني سويف" لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، على 6 ميداليات "ذهب وفضة " في أول مشاركة دولية لها ضمن منافسات البطولة الأفريقية فى رفع الأثقال (ناشئين،شباب)،والتي تُستضيفها مدينة أكرا عاصمة غانا خلال الفترة من 18 إلى 21 أغسطس



وأثنى المحافظ على الأداء المتميز لبنت بني سويف وحصدها هذا الكم من الميداليات الذهبية والفضية في أول مشاركة لها على الصعيد الدولي ،متمنيا لها التوفيق ومزيد من الإنجازات لها ولوطننا ، مهنئا أسرة العاملين بالقطاع و أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب ،وفي مقدمتهم : الأستاذ هشام الجبالي مدير عام المديرية،الدكتور أبو الخير عبد التواب، وكيل المديرية لشؤون الرياضة،والكابتن مصطفى عبدالعزيز مدرب المشروع ، والكابتن مصطفى أسعد مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

من جهته أوضح " الجبالي" أن اللاعبة " سُندُس" حصلت على 6 ميداليات بواقع 3 ميداليات ذهبية ضمن منافسات بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 سنة و 3 ميداليات فضية ضمن منافسات بطولة أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بغانا 2025، برفعها وزن 76 كجم في منافسات الخطف و100 كجم في منافسات الكلين والنتر بمجموع 176 كجم، وذلك ضمن منافسات وزن -77 كجم

وأضاف : أن هذا الإنجاز يعكس المستوى الفني العالي الذي وصلت اللاعبة، بفضل التزامها وتدريبها المكثف تحت إشراف مدربي المنتخب الوطني الكابتن أحمد عبد العزيز ابن بني سويف والكابتن محمد عبد التواب، والكابتن علاء حسن المدير الإدارى لمنتخبات رفع الأثقال اللذين لعبا دورًا محوريًا في تطوير أدائها وصقل مهاراتها ، وفي ظل الدعم المستمر الذي توليه الدولة للرياضة والرياضيين بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، ، والمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، ، الذي يحرص على دعم أبناء المحافظة في مختلف المجالات