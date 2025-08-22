قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار بني سويف| لاعبة رفع الأثقال تحصل على 6 ميداليات أفريقية.. والجامعة تستقبل الطلاب ذوي الإعاقة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:
 

محافظ بني سويف: اللاعبة سُندُس حصلت على 6 ميداليات منها 3 ذهبية
هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مسؤولي قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة حصول اللاعبة: سُندُس محمد عبدالقادر "بنت بني سويف" لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، على 6 ميداليات "ذهب وفضة " في أول مشاركة دولية لها ضمن منافسات البطولة الأفريقية فى رفع الأثقال (ناشئين،شباب)،والتي تُستضيفها مدينة أكرا  عاصمة غانا  خلال الفترة من 18 إلى 21 أغسطس  
 وأثنى المحافظ على الأداء المتميز لبنت بني سويف وحصدها هذا الكم من الميداليات الذهبية والفضية في أول مشاركة لها على الصعيد الدولي ،متمنيا لها التوفيق ومزيد من الإنجازات لها ولوطننا ، مهنئا أسرة العاملين بالقطاع و أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب ،وفي مقدمتهم : الأستاذ هشام الجبالي مدير عام المديرية،الدكتور أبو الخير عبد التواب، وكيل المديرية لشؤون الرياضة،والكابتن مصطفى عبدالعزيز مدرب المشروع ، والكابتن مصطفى أسعد مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

محافظ بني سويف: إزالة 765 حالة تعديات
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت قبل الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

جامعة بني سويف تستقبل الطلاب ذوي الإعاقة ضمن التقديم الاستثنائي للعام الجامعي الجديد
استقبل مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة بني سويف الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة لتسليم ملفاتهم، وذلك ضمن إجراءات التقديم الاستثنائي للعام الجامعي الجديد.

وذلك تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع قطاع شئون التعليم والطلاب تحت إشراف الدكتور حمادة محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

