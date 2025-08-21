جامعة بني سويف تستقبل الطلاب ذوي الإعاقة ضمن التقديم الاستثنائي للعام الجامعي الجديد

استقبل مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة بني سويف الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة لتسليم ملفاتهم، وذلك ضمن إجراءات التقديم الاستثنائي للعام الجامعي الجديد.

وذلك تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع قطاع شئون التعليم والطلاب تحت إشراف الدكتور حمادة محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجامعة الدائم على تقديم الرعاية الشاملة للطلاب ذوي الإعاقة، ودمجهم في العملية التعليمية، وتوفير بيئة جامعية داعمة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص، وانطلاقاً من الاهتمام والدعم الملحوظ الذي توليه الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لذوي الإعاقة.

وقد شهدت الفعاليات استقبال الطلاب وذويهم في أجواء إنسانية يسودها الود، بحضور الدكتور هيثم ناجي مدير المركز، وفريق عمل المركز، حيث تم استلام الملفات وتقديم الدعم والإرشاد الأكاديمي اللازم للطلاب.