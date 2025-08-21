قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصور الأولى لحادث مطروح واشتعال النيران وتفحم أربع سيارات ومصرع شخص وإصابة 20
ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور
عام من الحضور المؤسسي.. تقديرا لدوره في تعزيز الوعي الديني تكريمات عدة للمفتي نظير عياد
أخبار تهمك.. تفاصيل طقس اليوم.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار
الحراك الوطني في غزة يصف العدوان بالإبادة الجماعية ويرفع الأعلام المصرية دعما للموقف المصري
في ذكرى اشتعال النيران به.. خطيب المسجد الأقصى: العدوان ما زال مستمرا وبصور متعددة
تمساح أسود ضخم من رمال الشواطئ يجذب السياح بطور سيناء
إحالة مفتشي عمل للنيابة بتهمة تلقى رشوة من شركة إلحاق عمالة
وصول حسين لبيب رفقة حسام المندوه إلى وزارة الإسكان.. شاهد
العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
محافظ بني سويف: اللاعبة سُندُس حصلت على 6 ميداليات منها 3 ذهبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بني سويف تستقبل الطلاب ذوي الإعاقة ضمن التقديم الاستثنائي للعام الجامعي الجديد

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

استقبل مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة بني سويف الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة لتسليم ملفاتهم، وذلك ضمن إجراءات التقديم الاستثنائي للعام الجامعي الجديد.

وذلك تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع قطاع شئون التعليم والطلاب تحت إشراف الدكتور حمادة محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجامعة الدائم على تقديم الرعاية الشاملة للطلاب ذوي الإعاقة، ودمجهم في العملية التعليمية، وتوفير بيئة جامعية داعمة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص، وانطلاقاً من الاهتمام والدعم الملحوظ الذي توليه الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لذوي الإعاقة.

وقد شهدت الفعاليات استقبال الطلاب وذويهم في أجواء إنسانية يسودها الود، بحضور الدكتور هيثم ناجي مدير المركز، وفريق عمل المركز، حيث تم استلام الملفات وتقديم الدعم والإرشاد الأكاديمي اللازم للطلاب.

بني سويف جامعة بني سويف تعليم بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

ترشيحاتنا

أطفال غزة

الأونروا: طفل من كل ثلاثة يعانون سوء التغذية في مدينة غزة

الكويت - علم

الكويت تطالب بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات للمحتاجين في السودان

السعودية - علم

السعودية تعدم أحد مواطنيها في قضية اختطاف وقتل القاضي محمد بن عبدالله الجيراني

بالصور

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

فيديو

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

المتهمين

القبض على 4 متهمين يروجون المخدرات بالمرج

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد