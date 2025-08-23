رفع المخلفات و مكافحة الحشرات والبعوض بمدن دمياط

استكملت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظة دمياط جهودها لرفع المخلفات والارتقاء بمستوي النظافة. في إطار توصيات لجنة الإصلاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ،

وقامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم برفع المخلفات والقمامة بالإضافة إلى كنس الشوارع و إزالة الرمال بشوارع المدينة.

كما استمرت أعمال النظافة اليومية بقري و مراكز دمياط ، علاوة على تنفيذ أعمال رفع مخلفات منظومة النظافة بمدينة ميت أبو غالب، هذا إلى جانب رفع مخلفات النظافة و مكافحة الحشرات و يرقات البعوض و الضباب بمركز الزقا،بالإضافة إلي متابعة رفع مخلفات النظافة بمدينة كفر سعد، كما تم تنفيذ أعمال النظافة و التجريف اليوم بمدينة كفر البطيخ ،و قامت الوحدة المحلية بفارسكور برفع مخلفات النظافة و كنس الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة.

كما تهيب محافظة دمياط السادة المواطنين مجددًا بضرورة الالتزام بوضع صناديق القمامة امام المنشأت، والالتزام بمواعيد مرور سيارات الوحدة المحلية لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءًا وحتى الثامنة صباحًا للحفاظ علي نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والاثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق بالاضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها