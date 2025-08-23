قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: مصر أول دولة تدفع بالمساعدات وتتوسط لعقد هدنة في غزة
أحمد موسى: اللي يقرب من أي سفارة مصرية في الخارج يتمسك ويتمسح بيه البلاط
جانتس يقترح حكومة إسرائيلية مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن.. وبن جفير يرفض بشدة
سوريا تنفي شائعات تسمم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة
برلماني: مصر قادرة على صد أي اعتداء على سفاراتها.. ومواصلة جهودها لدعم غزة
خبير: إسرائيل تتوسع أفقيا على حساب الدول العربية بوساطة ترامب
رابط نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال بالأزهر الشريف
دوامات صعبة.. أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات
سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟
الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | رابط وموعد
تدريب بالذخيرة الحية.. مستشار بالأكاديمية العسكرية عن النجم الساطع: قدرة مصرية على التخطيط
في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات
محافظات

رفع المخلفات و مكافحة الحشرات والبعوض بمدن دمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

استكملت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظة دمياط جهودها  لرفع المخلفات والارتقاء بمستوي النظافة.  في إطار توصيات لجنة الإصلاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ،

وقامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم برفع المخلفات والقمامة بالإضافة إلى  كنس الشوارع و إزالة الرمال بشوارع المدينة.

كما استمرت أعمال النظافة اليومية بقري و مراكز دمياط ، علاوة على تنفيذ أعمال رفع مخلفات منظومة النظافة بمدينة ميت أبو غالب، هذا إلى جانب رفع مخلفات النظافة و مكافحة الحشرات و يرقات البعوض و الضباب بمركز الزقا،بالإضافة إلي متابعة رفع مخلفات النظافة بمدينة كفر سعد، كما تم تنفيذ أعمال النظافة و التجريف اليوم بمدينة كفر البطيخ ،و قامت الوحدة المحلية بفارسكور برفع مخلفات النظافة و كنس الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة.

كما تهيب محافظة دمياط السادة المواطنين مجددًا بضرورة الالتزام بوضع صناديق القمامة امام المنشأت، والالتزام بمواعيد مرور سيارات الوحدة المحلية لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءًا وحتى الثامنة صباحًا   للحفاظ علي نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والاثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق بالاضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها

دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابى رأس البر

