الوادي الجديد .. تنفيذ 87 مشروعا خدميا وتنمويا لخدمة 400 ألف مواطن

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد اليوم السبت، تنفيذ 87 مشروعًا خدميا وتنمويًا متنوعًا في خمسة مراكز إدارية، استهدفت تحسين جودة الحياة لأكثر من 400 ألف مواطن على مدار الأسبوع المنقضي.

وأوضح المحافظ جهود المحافظة في كل مركز إداري كالتالي:

مركز الخارجة يقود مبادرات التحديث البيئي



حقق مركز الخارجة، عاصمة المحافظة، إنجازات بارزة في مجال التحسين البيئي والنظافة، حيث جرت حملات مكثفة استهدفت الشوارع والميادين الرئيسية والأحياء السكنية، شملت شفط الأتربة ورفع المخلفات. كما جرت إزالة الأشجار العشوائية والنباتات المتداخلة مع أسلاك الكهرباء في شوارع بورسعيد وحازم عبد الخالق.



في إطار تطوير المرافق والخدمات العامة، جرت صيانة وتركيب كشافات إنارة "ليد" بعدة شوارع وأحياء، تنفيذًا لخطة ترشيد الطاقة وتحسين مستوى الإضاءة الليلية. واستمرت متابعة توصيل خطوط المياه بقرية أبو طرطور، مع المرور على المخابز للتأكد من جودة الرغيف ومبادرة "حقك بالميزان".



منافذ البيع تدعم الأمن الغذائي المحلي



واصلت منافذ بيع الخضروات والفاكهة واللحوم عملها في ميدان الشعلة والبساتين والزهور وشارع بورسعيد، لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين. كما جرى تنظيم سوق اليوم الواحد وضخ كميات إضافية من الخضروات والفواكه لدعم الأمن الغذائي المحلي.