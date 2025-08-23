اجتماع موسّع بمستشفيات جامعة حلوان لدعم الأطباء المقيمين وتطوير بيئة العمل الطبية

في إطار حرص إدارة مستشفيات جامعة حلوان على تطوير المنظومة الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، عُقد اجتماع موسّع برئاسة الدكتورة رشا عمر رفاعي – رئيس مجلس إدارة المستشفيات وعميد كلية الطب، وبحضور الدكتور وائل عمر – المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، وذلك مع الأطباء المقيمين بمختلف الأقسام الطبية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إن توفير بيئة مهنية متكاملة لا يقتصر على الجانب الفني فقط، بل يشمل أيضًا الاهتمام بالجانب الإنساني والمعيشي بما يحفظ سلامة الأطباء ويعزز من كفاءتهم.

وأكد "قنديل" أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية واضحة نحو تطوير البنية التحتية للمستشفيات، وتحسين جودة بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، ويعزز من مكانة مستشفيات جامعة حلوان كمؤسسة طبية رائدة.

جاء الاجتماع تأكيدًا على التزام إدارة المستشفيات بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للأطباء المقيمين، حيث شددت الدكتورة رشا عمر رفاعي على ضرورة توفير سكن ملائم وتوفير غرف للراحة في الطوارئ، وتنسيق الجداول ليكون عدد الساعات لايتجاوز الوقت المسموح به، مؤكدة أهمية التواصل المباشر مع الأطباء الشباب للاطمئنان على ظروفهم المهنية والمعيشية، مشيرة إلى أن الإدارة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير سكن ملائم، وضمان تنظيم جداول العمل والنوبتجيات بما يتماشى مع المعايير القانونية المعتمدة، حفاظًا على سلامتهم وكفاءتهم المهنية.

كما أكدت سيادتها أنه يجري العمل على تطوير البنية التحتية للمستشفيات، وتعزيز جودة الخدمات الطبية، من خلال التنسيق المستمر بين الكوادر الطبية والإدارية، بما يحقق التكامل في الأداء ويرتقي بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع.

من جانبه، أشار الدكتور وائل عمر إلى أن الإدارة التنفيذية تسعى إلى دعم الأطباء المقيمين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، باعتبارهم ركيزة أساسية في المنظومة الطبية، مؤكدًا أن خلق بيئة عمل محفزة وفعالة هو أحد أولويات الإدارة لضمان استمرارية التميز والتطوير داخل المستشفيات الجامعية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تعقدها إدارة المستشفيات، بهدف تعزيز التواصل الداخلي، وتقديم الدعم اللازم للأطقم الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.