بمشاركة أكرم توفيق.. الشَّمال القطري يقلب الطاولة على الريان في قمة مثيرة ويتصدر الدوري

نجح فريق الشمال القطري في تحقيق فوز مثير على نظيره الريان بنتيجة (4-2)، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري القطري؛ بعدما قلب تأخره في الدقائق الأخيرة إلى انتصار تاريخي، منحه صدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

تفوق الريان في الشوط الأول

بدأت المباراة بإيقاع سريع، حيث افتتح الجزائري عمر محمد، التسجيل للشمال في الدقيقة 40، ليمنح فريقه الأفضلية.

إلا أن الريان رد بقوة، فسجل أحمد علاء الدين هدفين متتاليين في الدقيقتين 42 و44، ليقلب النتيجة لصالح فريقه قبل نهاية الشوط الأول بنتيجة 2-1.

طرد لاعب يقلب موازين اللقاء

شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول إثارة إضافية بعدما تلقى محمد سراج لاعب الريان بطاقة حمراء مباشرة، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، وهو ما انعكس على مجريات الشوط الثاني.

عودة قوية للشمال في الشوط الثاني

استغل الشمال النقص العددي لمنافسه، وتمكن تامر صيام من تعديل الكفة في الدقيقة 56.

واستمرت محاولات الفريقين وسط حماس جماهيري كبير، إلى أن قرر المدرب الدفع بالدولي المصري أكرم توفيق في الدقيقة 83 بديلًا ليوسف الحناش، ليخوض ثاني مشاركاته مع الفريق بعد جلوسه على مقاعد البدلاء منذ بداية المباراة.

ريمونتادا قاتلة في اللحظات الأخيرة

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، حصل الشمال على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من اللقاء، نفذها المهاجم الجزائري بغداد بونجاح بثبات؛ ليعيد التقدم لفريقه.

وقبل صافرة النهاية بلحظات، وتحديدًا في الدقيقة 90+4، أطلق الغاني عمر علي رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الرابع، ليحسم الشمال المواجهة لصالحه بنتيجة 4-2.

صدارة مستحقة للشمال

ورفع الشمال القطري، بهذا الفوز، رصيده إلى 6 نقاط محققًا العلامة الكاملة من أول جولتين، ليعتلي صدارة الدوري القطري، فيما تلقى الريان الخسارة الأولى له هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 3 نقاط.