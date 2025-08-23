لازم يرحل فورا.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على مجلس حسين لبيب

طالب تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك، بضرورة رحيل مجلس حسين لبيب عن الزمالك، والمجلس الحالي لن يستطيع حل الأزمة، فهو عاجز عن حل أزمة "المراجيح" داخل النادي.

وقال عبر برنامج “بلس 90” على قناة النهار الفضائية، إن المجلس الحالي مؤخرا استعان برموز الزمالك وبعض لاعبي الكرة القدامي بعد الأزمة الخاصة بأرض اكتوبر، بينما كان يتم الهجوم عليهم قبلها بأيام بسبب الانتقادات التي وجهت لـ جون إدوارد.

وأضاف أنه تم توجيه الدعوة لى، ولكن رفضت الذهاب لدعم مجلس الإدارة الحالي، بعدما "خلصوا" على النادي، ما يحدث (هزار)، وما علاقة نجوم الكرة القدامي بأزمة كبيرة مثل سحب أرض أكتوبر.

وأكمل: البعض يشكك في زمالكاويتي لمجرد أنني غاضب من سحب أرض اكتوبر ووجهت اللوم لمجلس الإدارة.

وتابع: لا أعتب على زملائي السابقين في نادي الزمالك، لأنني امتلك كافة المعلومات والكواليس الخاصة بعدد من الأزمات.. وما يتردد عن وجود يد للنادي الأهلي "شماعة".

وواصل: لدي ثقة في مسئولي الدولة، بأنهم سيفعلون الصالح من اجل نادي الزمالك واعضائه وجماهيره، ولا يجب أن يتم احراج اصحاب القرار وأن تكون لغة الحوار جيدة.

وأتم: هناك رموز كثيرة في نادي الزمالك قادرين على ادارة نادي الزمالك مثل المهندس خالد عبدالعزيز والدكتور سيد مشعل، والمستشار مرتضى، والمستشار أحمد جلال إبراهيم وغيرهم وكلهم قادرين على إدارة نادي الزمالك.. واقول لجمهور النادي "الله يكون في عونكم".