فيريرا يحذر ألفينا من الإنذارات المجانية.. وجلسة خاصة مع حراس الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، اجتمع برباعي نادي الزمالك "ألفينا - محمد صبحي - محمد عواد - المهدي سليمان" على هامش مران الفارس الأبيض استعدادا لمواجهة فاركو في الجولة الرابعة في الدوري الممتاز.

وأضاف الغندور، عبر برنامج ستاد المحور: "فيريرا حرص على الحديث مع البرازيلي خوان ألفينا، على الإنذرات المجانية التي يحصل عليها اللاعب، وحذره من البطاقات الصفراء المجانية؛ لتفادي إيقافه وغيابه عن مباريات الفريق، وذلك بعد الكارت الأصفر الذي حصل عليه أمام مودرن بعد تسجيل الهدف وخلع القميص".

وأوضح الغندور، أن يانيك فيريرا، اجتمع بالثلاث حراس، وأكد لهم أنه لا يوجد حارس أساسي وآخر بديل، وأن التألق هو المقياس للدخول ضمن التشكيل الأساسي للزمالك في مباريات الفريق.

وحرص عواد على التأكيد للمدرب، أنه غير غاضب لعدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، وأنه يبذل قصارى جهده للتواجد ضمن تشكيل الأبيض في الفترة المقبلة.