الكشف والأشعة والعلاج بـ5 جنيه.. وزير الصحة: أمر غير مستغرب لكونه المتبع لدينا

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان إن سعر التذكرة في وحدات الرعاية الأساسية بـ5 جنيه فقط، وتشمل الكشف والعلاج، وهذا أمر غير مستغرب لكونه المتبع لدينا، لكن عندما يأتي أحد من الخارج ويذهب إلى المستشفى ويتم توقيع الكشف الطبي والفحوصات ويصرف الأدوية كل ذلك بـ5 جنيهات فقط.

الفحوصات والأدوية

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء جديد” والمذاع عبر قناة “المحور” تقديم الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن المواطن حينما يذهب إلى مستشفى بها التخصص يكون الكشف بـ10 جنيها، وتشمل المتخصص ثم الفحوصات والأدوية، وتلك هي الدولة العظيمة التي تعامل مواطنين المقيمين والمترددين كما يتم معاملة المصريين بالضبط.

لافتا إلى المؤامرات التي إلى الدولة المصرية من الخارج، وتلك هي مؤامرة مكتملة الأركان وكل مصري عاقل لابد أن يتفهم كيف تستهدف الدولة المصرية من أجهزة ودول ومواطنين وأنظمة، والأمر أصبح واضح.