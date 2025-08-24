قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيكابالا : خسرنا نهائي افريقيا بسبب تدخين لاعبين للشيشة قبل المباراة
القادسية الكويتي يعلن التعاقد مع محمود كهربا
عبدالغفار: أجرينا أكثر من 5 آلاف عملية جراحية معقدة للأشقاء الفلسطينيين
وزير الصحة: 300 مستشفى استقبلوا الأشقاء الفلسطينيين في 22 شهرا
محافظ الإسكندرية يزور مصابي حادث غرق شاطئ أبو تلات بمستشفي العامرية
هل يحق للرجل التصرف في مال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب
بالكذب والخداع.. كيف امتلكت إسرائيل القنبلة النووية؟.. عادل حمودة يكشف التفاصيل
جمال عبد الحميد: زيزو ليس رقم واحد في الأهلي.. وإمام عاشور أفضل منه
استعد لتأخير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر
مينفعش .. أول تعليق لصاحب فيديو الترويج للمتحف المصري بعد الإفراج عنه
الدروس والعبر من ذكرى المولد النبوي الشريف.. تعرف عليها
روما يفوز على بولونيا بهدف في الدوري الإيطالي
عبدالغفار: أجرينا أكثر من 5 آلاف عملية جراحية معقدة للأشقاء الفلسطينيين

محمد البدوي

شدد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان على أن معبر رفح لم يُغلق يوما ما، وأن المعبر من الجانب الفلسطيني تم احتلاله وتدميره والسيطرة عليه بالكامل من جيش الاحتلال.

 استقبال نحو 108 ألف

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد» والمذاع عبر قناة «المحور» أنه منذ نوفمبر عندما فتح المعبر لدخول بعض أصحاب الجنسيات المختلفة تم استقبال نحو 108 ألف، ودخل نحو 8 آلاف جريح ومصاب بإصابات بالغة داخل مستشفيات مصر.

لافتا إلى أنه تم إجراء أكثر من 5 آلاف عملية جراحية معقدة تمت للأخوة الفلسطينيين، و 150 سيارة إسعاف كانت موجودة وما زالت في نطاق شمال سيناء لنقل المرضى والمصابين حسب التخصص، وكل ذلك يتم بشكل مجاني بالكامل.

الصحة مجلس الوزراء وزير الصحة خالد عبد الغفار الاحتلال

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

