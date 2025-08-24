عبدالغفار: أجرينا أكثر من 5 آلاف عملية جراحية معقدة للأشقاء الفلسطينيين

شدد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان على أن معبر رفح لم يُغلق يوما ما، وأن المعبر من الجانب الفلسطيني تم احتلاله وتدميره والسيطرة عليه بالكامل من جيش الاحتلال.

استقبال نحو 108 ألف

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد» والمذاع عبر قناة «المحور» أنه منذ نوفمبر عندما فتح المعبر لدخول بعض أصحاب الجنسيات المختلفة تم استقبال نحو 108 ألف، ودخل نحو 8 آلاف جريح ومصاب بإصابات بالغة داخل مستشفيات مصر.

لافتا إلى أنه تم إجراء أكثر من 5 آلاف عملية جراحية معقدة تمت للأخوة الفلسطينيين، و 150 سيارة إسعاف كانت موجودة وما زالت في نطاق شمال سيناء لنقل المرضى والمصابين حسب التخصص، وكل ذلك يتم بشكل مجاني بالكامل.