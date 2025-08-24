قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

آسرار وادي الباي ..يسرا المسعودي تكشف لـ"صدي البلد"عن كواليس المسلسل..فيديو

الفنانة يسرا المسعودي
الفنانة يسرا المسعودي
أوركيد سامي

تألقت  الفنانة يسرا المسعودي في  مسلسل وادي الباي التونسي  الذي تم في رمضان 2025.

و أوضحت يسرا المسعودي في لقاء خاص لـ"صدي البلد" قدمت شخصية راقصة ،قائلة : أول مره في حياتي اقدم دور راقصة و زوجة تانية و دائماً في تنافس بينها و بين الزوجة الأولي،مؤكدة كان في تفاعل جميل من الناس علي المسلسل و ناس كثير قارنوا المسلسل ،بالمسلسل المصري اش اش و رجب الحرتلي ، واصفة تجربة وادي الباي بـ الجميلة.


و اختتمت يسرا المسعودي سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل في مسلسل وادي الباي  و كواليس كلها حب و ايجابية.

يذكر أن مسلسل ووادي الباي هو مسلسل تاريخي اجتماعي من إخراج راوية مرموش و سيناريو حمزة السوداني و محمد المنصوري ، تدور احداث المسلسل عن صراع بين عائلتين حول إرث مقهي في منطقة وادي الباي من محافظة قفصة (جنوب غربي البلاد) خلال فترة الثلاثينيات و الاربعينيات من القرن الماضي و ينقل الصراع الوطني ضد الاستعمار الفرنسي


وانضمت الفنانة يسرا المسعودي إلى فيلم سفاح التجمع بعد غياب سنوات عن السينما.

وأكدت يسرا المسعودي، في لقاء مع "صدى البلد"، أن تجربة سفاح التجمع مختلفة، وتضم العديد من المفاجآت والمشاهد المليئة بالأكشن، واصفة إياها بأنها تجربة مشوقة جدًا ومتميزة.

وأضافت يسرا المسعودي أنها تجسد شخصية واحدة من ضحايا سفاح التجمع، مشيرة إلى أنها تجربة مختلفة، وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

واستطردت قائلة: "سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل، والكواليس كلها تعاون وإيجابية. وهذه تجربتي الرابعة مع أحمد السبكي الذي أعتبره الأب الروحي لي، كما أنني سعيدة جدًا بالتجربة مع المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب، فهو مبدع بحق".

فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وانتصار، وعدد كبير من النجوم. العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

