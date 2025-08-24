تطبق في سبتمبر.. قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في هذه الفترات

جاء قانون العمل الجديد، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، ليضع ضوابط تحمي حقوق الأطفال العاملين، وذلك حفاظاً على صحتهم الجسدية والنفسية وضمان عدم استغلالهم في بيئة عمل مرهقة.



ونص القانون على أنه يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.



كما يحظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، فضلا عن إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل وكشفا به ساعات العمل وفترات الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.



في حين حظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

إلى جانب حظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

موعد تطبيق قانون العمل الجديد



تجدر الاشارة إلى أن وزير العمل صرح بأن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل، مع توقيع غرامات على أصحاب الشركات والمنشآت المخالفة لأحكام القانون .