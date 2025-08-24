لرفع المخلفات والجريد | استمرار حملة النظافة الأسبوعية بمقابر الشهداء بحي ثانِ الإسماعيلية

واصلت قطاعات المشروعات والأزمات والطوارئ ومعدات الحملة الميكانيكية بحي ثانِ مدينة الإسماعيلية، أعمال حملة النظافة الأسبوعية يوم السبت من كل أسبوع لرفع الجريد والمخلفات، هذا إلى جانب غلق الفتحات العشوائية في السور.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بنظافة المقابر؛ تيسيرًا على المواطنين لإتمام مراسم دفن ذويهم وأثناء ترددهم على المقابر.

وناشدت المهندسة سعدية إبراهيم رئيس حي ثانِ مدينة الإسماعيلية المواطنين عند وضع جريد جديد إزالة القديم؛ وذلك لاستمرارية نظافة المقابر الخاصة بهم وعدم ترك القديم لتراكم المخلفات حوله.