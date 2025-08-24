قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتاوى وأحكام| حكم من صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يكتشفها إلا بعد الصلاة.. هل يجب كشف الجبهة في الصلاة؟.. هل أقوم من مكان به غيبة ونميمة؟
إسرائيل تتجه نحو اجتياح بري.. محلل: المخيمات عاجزة عن استيعاب النازحين والحل بات ضرورة
هل يجوز بناء مسجد من أموال الزكاة؟.. دار الإفتاء تجيب
أسامة ربيع: مشروعات مشتركة مع شركة عالمية لبناء وإصلاح السفن الصديقة للبيئة
من أمام معبر رفح.. مراسل إكسترا نيوز يرصد مستجدات دخول المساعدات ضمن قوافل زاد العزة
ضحية الأكاديمية الوهمية .. تشييع جثمان الطالب فارس ياسر إلى مثواه الأخير بسوهاج
عشان دخلت المطبخ.. ضبط طباخ قتل قطة بقرية سياحية في مطروح
مفتي الجمهورية يلتقي شيخ الإسلام في تايلاند ويجتمع بأعضاء هيئة كبار العلماء
رئيس هيئة النيابة الإدارية يضع حجر أساس مقر نادي المنيل الجديد| شاهد
وزير الخارجية: رفض إسرائيل للمقترحات المطروحة يقوض السلام والاستقرار في المنطقة
منتخب مصر لصيد الأسماك يشارك في بطولة العالم بفرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسامة ربيع: مشروعات مشتركة مع شركة عالمية لبناء وإصلاح السفن الصديقة للبيئة

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، مع إنبوم تشوي النائب الأول لرئيس شركة هيونداي كوربريشن ( Hyundai Corporation ) والمدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية والآلات، يرافقه وفد رفيع المستوى، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

ضم الوفد، سوهيون هوانج كبير مسئولي المشروعات الخارجية بشركة هيونداي كوربريشن، والسيد جايسون بارك الرئيس التنفيذي للشركة بمصر، والسيد أحمد بلال مدير التخطيط للشركة بمصر.

يأتي اللقاء في ضوء التواصل المستمر بين الجانبين لاستكمال المباحثات حول سبل عقد شراكة لتطوير وتحديث ترسانات وشركات الهيئة التابعة، ومناقشة التنسيق الثنائي في عدد من المشروعات المرتبطة باستخدامات الطاقة النظيفة.

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن السوق العالمي لبناء وإصلاح السفن يشهد تحديات كبيرة في ظل توصيات المنظمة البحرية الدولية "IMO" بالتحول نحو استخدام الوقود الأخضر الصديق للبيئة في تشغيل السفن والوحدات البحرية بما يحمل فرصا واعدة لنشاط بناء وإصلاح السفن والوحدات البحرية الصديقة للبيئة بالترسانات والشركات التابعة للهيئة في سعيها للتطور الجاد نحو تشغيل أكثر استدامة وكفاءة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التعاون مع شركة هيونداي كوربريشن أثمر عن التوافق على عدة مشروعات مشتركة من بينها منحة تمويلية لإنشاء قاعة وفصول دراسية بالإضافة إلى  تنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية لمحطة تدريب للغاز الطبيعي بإحدى القاعات التدريبية بمركز التدريب المهني التابع للهيئة ببورسعيد لتدريب الطلاب على مهارات العمل بمحطات الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف رئيس الهيئة أن التعاون يمتد ليشمل بحث تطوير ترسانة بورسعيدالبحرية وإنشاء ظهير لها في منطقة الجونة ببورفؤاد للعمل في مجال بناء الوحدات البحرية الصديقة للبيئة وإضافة نشاط تخريد السفن بأساليب علمية حديثة ومستدامة.

وأشار الفريق ربيع إلى أن التعاون يشمل أعمال الدراسات الفنية والتصميمات ودراسات الجدوى اللازمة لتطوير شركة ترسانة السويس البحرية وفق أحدث التقنيات الحديثة في مجال صيانة وإصلاح السفن والوحدات البحرية.

ووجه الفريق ربيع بضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الدراسات الفنية ودراسات الجدوى المبدئية لبدء الإجراءات التنفيذية للمشروعات المطروحة.

من جانبه، أعرب  إنبوم تشوي النائب الأول لرئيس شركة هيونداي كوربريشن عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس وتحقيق المصالح المشتركة من خلال بدء الإجراءات التنفيذية للمشروعات.

وأشار النائب الأول لرئيس شركة هيونداي كوربريشن إلى بدء التنفيذ الفعلي للمنحة التمويلية لمركز التدريب المهني التابع لهيئة ببورسعيد حيث من المقرر شراء المهمات اللازمة وبدء توريدها خلال الفترة القادمة على أن يتم بدء التدريب الفعلي خلال العام الدراسي ٢٠٢٦.

وأضاف تشوي  بأن شركة هيونداي كوربريشن انتهت من إعداد الدراسات المبدئية والعروض الفنية اللازمة لتطوير شركة ترسانة السويس البحرية على أن يعقبها مناقشة من فريق العمل المشترك تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لبدء أعمال الدراسات والتصميمات اللازمة لبدء الإجراءات التنفيذية في غضون ٦ أشهر من الاتفاق.

قناة السويس اخبار قناة السويس محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

السكري

غير النشويات والسكريات.. اعرف أسباب الإصابة بمرض السكر

التهاب البنكرياس

عشان متتعبش | طرق علاج التهاب البنكرياس الحاد.. أغربها المرارة

طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة

طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة .. وصفة مصرية شهية ومشبعة للأسرة

بالصور

ايه مناسبة الصورة أو فين؟؟ إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

لحظة انتشال الفتيات الغريقات في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.. صور تنشر لأول مرة

غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

مى سليم
مى سليم
مى سليم

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد