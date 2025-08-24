دفعنا كتير.. والدة رانسي محمد إحدى المصابات بأبوتلات: خدعونا ونصبوا على ولادنا

كشفت سمر محمد، والدة رانسي إحدى المصابات في حادث غرق شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية، تفاصيل جديدة حول الواقعة المأساوية التي شهدت غرق 7 ضحايا وإصابة 28 أخرين.

وأكدت الأم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الطالبات سافرت في معسكر تدريبي لمدة 10 أيام ولم يكن في نزهة صيفية، بل معسكر تدريبي إجباري فرضته الأكاديمية على الطالبات.

تفاصيل الحادث

وقالت سمر: "بناتنا ذهبو على أساس إن هذا معسكر تدريبي تابع للأكاديمية بالساحل الشمالي، وكان من المفترض أن يكون هناك، لكن فوجئنا إنهم اتجهوا للإسكندرية من غير ما نعرف".

وأضافت: "المعسكر ليس رحلة ترفيهية لقد دفعنا مبالغ طائلة، 3 آلاف جنيه للمعسكر، و3 آلاف ونصف في البداية، وألف ونصف للكتب، غير المصاريف الجانبية، وكان يتضمن تدريبات سباحة ومحاضرات داخل الأكاديمية نفسها، لكن لما وصلوا المعسكر أخدوا منهم التليفونات ومنعوهم من التواصل معانا".

وأشارت والدة الطالبة إلى أن ابنتها اتصلت بها في الساعة العاشرة صباح يوم الحادث رغم منع استخدام الهواتف: "رانسي كلمتني وقالت إن فيه بنات ماتت قدامهم بعد ما نزلوهم البحر رغم إنهم غير مؤهلين ومش مدربين على السباحة في البحر. وبعد كده سحبوا منها الموبايل، وحاولوا يخفوا اللي حصل لحد ما وزارة الصحة أصدرت بيان رسمي عن الحادث".

الحالة الصحية

واشارت إلى ان الحالة الصحية لابنتها مستقرة وفي انتظار خروجها لنعود إلى سوهاج بعد الاطمئنان عليها.

جدير بالذكر أن حادث شاطئ أبو تلات أسفر عن مصرع 6 طلاب وإصابة 28 آخرين كانوا ضمن رحلة نظمتها الأكاديمية المتخصصة في التدريب الفندقي والسياحي والضيافة الجوية، وسط مطالبات من الأهالي بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين.