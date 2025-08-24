قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العزيز جمال

أثار الحادث المأساوي الذي وقع على شاطئ "أبو تلات" في الإسكندرية أأمس ، وأسفر عن وفاة 6 أشخاص، تساؤلات عديدة حول خطورة التيارات الساحبة، أو ما يُعرف عالميًا بـ"ريب كرنت"، والتي تعد من أخطر الظواهر الطبيعية التي تواجه السباحين في البحار والمحيطات، خصوصًا في المناطق المفتوحة. 

هذه التيارات غالبًا لا يلاحظها الكثيرون، لكنها كانت سببًا رئيسيًا في مئات حوادث الغرق حول العالم.

بعد حادث غرق أبو تلات.. كيف تنجو من التيارات الساحبة في البحر؟

ما هي التيارات الساحبة وكيف تتكون؟

التيارات الساحبة عبارة عن تيارات مائية قوية ومركزة تتحرك في اتجاه البحر المفتوح بعيدًا عن الشاطئ.

 تتكون هذه الظاهرة عندما تندفع الأمواج بقوة نحو الشاطئ وتتجمع كميات كبيرة من المياه في منطقة ضحلة، ثم تبحث عن منفذ للعودة إلى البحر

 غالبًا ما يكون هذا المنفذ على شكل "قناة" ضيقة وعميقة نسبيًا في قاع البحر، فتندفع المياه من خلالها بسرعة كبيرة، مسببة قوة سحب هائلة.

ويعتقد البعض أن هذه التيارات تسحب الغواصين والسباحين إلى قاع البحر، إلا أن الحقيقة أنها تدفعهم بعيدًا عن الشاطئ، وهو ما يضاعف من خطورة الموقف لمن يجهل طريقة التصرف الصحيحة.

كيفية النجاة من التيارات الساحبة

عند مواجهة تيار ساحب، يبقى العامل الأهم هو السيطرة على النفس وتجنب الذعر. 

ويؤكد خبراء الإنقاذ أن الإرهاق الناتج عن السباحة عكس التيار هو السبب الرئيسي للغرق، ولتفادي ذلك، هناك عدة خطوات أساسية يجب اتباعها:

حافظ على الهدوء ولا تجهد نفسك: يجب أن تظل عائمًا على سطح الماء وتحتفظ بقدر من الطاقة يساعدك على اتخاذ القرار الصحيح.

لا تقاوم التيار: تجنب السباحة مباشرة عكس التيار لأنه أقوى من قدرة الإنسان على مجابهته.

اسبح بموازاة الشاطئ: أفضل طريقة للنجاة هي السباحة بشكل جانبي موازي للشاطئ، إذ إن التيارات الساحبة غالبًا ما تكون ضيقة ولا تمتد لمسافات طويلة.

عد بزاوية إلى الشاطئ: بعد الخروج من مسار التيار، يمكن التوجه بزاوية خفيفة نحو الشاطئ بأمان.

اطلب المساعدة عند الحاجة: في حال وجود منقذين أو أشخاص قريبين، يجب رفع اليد وطلب النجدة دون تردد.

أهمية الالتزام بالرايات التحذيرية

تلعب العلامات والرايات التحذيرية دورًا محوريًا في حماية المصطافين من مخاطر البحر، حيث تستخدم على أغلب الشواطئ للتنبيه بدرجة الخطورة:

الراية الحمراء: تعني أن النزول إلى البحر خطر للغاية ومحظور تمامًا.

الراية الصفراء: تشير إلى ضرورة توخي الحذر مع الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ وعدم الابتعاد لمسافات بعيدة.

الراية الخضراء: تعني أن السباحة آمنة وتحت السيطرة الكاملة للمنقذين.

التوعية ضرورة 

يرى خبراء السلامة البحرية أن التوعية بخطورة التيارات الساحبة أصبحت أمرًا ملحًا، خاصة مع تزايد حالات الغرق الناتجة عن الجهل بهذه الظاهرة. 

ويوصون بضرورة وضع لافتات إرشادية واضحة على الشواطئ، إلى جانب حملات توعية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لتثقيف المصطافين بكيفية التعامل مع هذه المواقف الطارئة.

