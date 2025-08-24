قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جهاز حماية المنافسة يكشف عن استراتيجية جديدة لمنع الممارسات الاحتكارية
أحمد موسى: الإخوان عمرهم ما كانوا فصيل وطني ولا هيكونوا
أحمد موسى: كل من اختار محمد مرسي انتخب جماعة الإخوان الإرهابية
متى ترث المطلقة من زوجها؟.. أمين الإفتاء: حالة واحدة يكون لها حق في التركة
إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا
كرة القدم النسائية| الأهلي يفوز على بالم هيلز بثلاثية نظيفة
موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت
أحمد موسى: عرضنا وثائق الإخوان منذ 10 سنوات
بعد نشره على مواقع التواصل.. صاحب فيديو صفع ذوي الهمم يواجه هذه العقوبات
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ جماعة الإخوان على الهواء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني لبحث سبل التعاون العسكري| صور
التنسيق الثلاثاء رسميا .. كليات المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات
تسهيلات جديدة| بشرى سارة لطلاب مدارس اللغات بشأن الكتب المدرسية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات بدون أي قيد أو شرط تماما مثلما يحدث في المدارس الرسمية الحكومية ، على أن يتم تحصيل المصروفات طبقا للنشرة السنوية التي ترد من وزارة التربية والتعليم لمديريات التربية والتعليم بهذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم تخفيفا لأي أعباء على أولياء الأمور في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،توفير الكتب المدرسية وتسليمها كاملة للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

و أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها لمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس ، بضرورة إتاحة النسخ الالكترونية لمقررات العام الدراسي الجديد أو برامجه المطورة بهدف اتاحة صادر المعرفة الرقمية لجميع الطلاب جنبا إلى جنب مع النسخ الورقية  .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة تحميل المناهج المطورة للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 من موقع وزارة التربية والتعليم ، وذلك من خلال الرابط التالي :

https://studentbooks.moe.gov.eg/ 


وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تباعًا مشاركة باقي الكتب الدراسية المطوّرة عبر موقع الوزارة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها ستشارك كتاب مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي، والذي تم تطويره بالتعاون مع الجانب الياباني، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعاون بين الدولتين ‎ويولي هذا الكتاب اهتمامًا خاصًا بتنمية المهارات الأساسية وتبسيط المادة العلمية بما يتماشى مع النظام الياباني، وبما يُدرَّس للطلاب في نفس المرحلة باليابان، حيث يعرف النظام التعليمي الياباني بتركيزه على بناء أساس رياضي قوي من خلال تبسيط المحتوى، وهو ما أثبت كفاءته عالميًا.

أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة (عربي - لغات ) للعام الدراسي 2025 / 2026 الفصل الدراسي الأول :

- كتب رياض الأطفال : 300 جنيه
- كتب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي : 400 جنيه
- كتب الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي : 550 جنيه
-كتب الصفين الأول والثاني الاعدادي : 550 جنيه
كتب الصف الثالث الاعدادي : 1000 جنيه

أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة (عربي - لغات ) للعام الدراسي 2025 / 2026 الفصل الدراسي الثاني :

- كتب رياض الأطفال : 300 جنيه
- كتب الصفوف من الأول للثالث الابتدائي :  400 جنيه
- كتب الصفوف من الرابع للسادس الابتدائي : 550 جنيه
كتب الصفين الأول والثاني الاعدادي : 550 جنيه


أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الدولية واقسام التعليم الدولي بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 2025 / 2026 ( الفصل الدراسي الأول ) :

- كتب رياض الأطفال : 250 جنيه
- كتب الصفوف من الأول للثالث الابتدائي : 400 جنيه
- كتب الصفوف من الرابع للسادس الابتدائي : 500 جنيه
- كتب الصفين الأول والثاني الاعدادي : 500 جنيه
- كتب الصف الثالث الاعدادي : 1000 جنيه


أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الدولية واقسام التعليم الدولي بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 2025 / 2026 ( الفصل الدراسي الثاني ) :

- كتب رياض الأطفال : 250 جنيه
- كتب الصفوف من الأول للثالث الابتدائي : 400 جنيه
- كتب الصفوف من الرابع للسادس الابتدائي : 500 جنيه
- كتب الصفين الأول والثاني الاعدادي : 500 جنيه

