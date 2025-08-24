قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال
موعد انتهاء الصيف فلكيا وانكسار الموجة الحارة
تشكيل ريال مدريد أمام أوفييدو في الدوري الإسباني
خاص| والد حسام حبيب يكشف حقيقة خبر القبض على نجله في قضية مخدرات
120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟
هل يجوز نقل الموتى من مدفن لآخر؟.. أمين الفتوى يجيب
حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب
أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها
أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد
جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد
البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس
مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية: طلاب الأزهر الوافدون جزء أصيل من قوة مصر الناعمة.. صور

مفتي الجمهورية مع طلاب تايلاند
مفتي الجمهورية مع طلاب تايلاند
محمد شحتة

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم – أن مصر الأزهر ستظل عبر تاريخها المديد مهوى أفئدة طلاب العلم، وأن الطلاب الوافدين يمثلون جزءًا أصيلًا من قوة مصر الناعمة في بناء العلاقات الحضارية مع مختلف الشعوب.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الأزهر الشريف سيظل منارةً للعلم والوسطية ووجهةً لطلاب العالم، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسة العريقة جمعت على مدار أكثر من ألف عام طلابًا من مختلف الأوطان لتؤدي رسالتها في نشر الفكر المستنير والتعايش بين المذاهب والمدارس المختلفة.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها مفتي الجمهورية للطلاب التايلانديين الجدد المقبلين على بدء دراستهم بالأزهر، وذلك بمقر المركز الوطني لإدارة الشئون الإسلامية في بانكوك، بحضور سماحة شيخ الإسلام في تايلاند، آرون بونتشوم، وسعادة السفيرة هالة يوسف، سفيرة مصر لدى تايلاند، حيث عكس اللقاء عمق العلاقات الدينية والثقافية بين البلدين، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم الديني ورعاية الطلاب الوافدين.

وشدد مفتي الجمهورية على أن حياة الإنسان لا تُبنى على العبث، وإنما تقوم على الغاية والهدف والرسالة، مؤكدًا أن وضوح الهدف هو الخطوة الأولى في طريق النجاح، وأن من فقد هدفه فقد رشده وبوصلته مبينا أن الوقت هو الحياة، وهو أثمن ما يملكه الإنسان، وأن ضياعه أشد خطرًا من ضياع المال، لافتًا إلى أن الجد والاجتهاد وحسن إدارة الوقت شرط أساس لتحقيق التميز والتفوق.

وأشار المفتي إلى أن الأزهر الشريف لم يحافظ على مكانته عبر القرون إلا لأنه ارتبط بالوسطية والاعتدال، وغرس في طلابه قيمة التعددية الفكرية والمذهبية، وفتح الباب أمام الاجتهاد المنضبط الذي يراعي مصالح الناس ويتفاعل مع قضاياهم دون إخلال بثوابت الدين، مضيفًا  أن الأزهر يمثل أنموذجًا جامعًا يستوعب في رحابه مختلف المذاهب الإسلامية من أشاعرة وماتريدية وفقهاء ومحدثين وصوفية، مؤكدًا أن هذا التنوع يعكس رحابة الشريعة وأن الاختلاف في إطارها سعة ورحمة.

ولفت مفتي الجمهورية إلى أن الدولة المصرية تولي رعاية خاصة للطلاب الوافدين، وتوفر لهم كل مقومات النجاح والإقامة الكريمة، إدراكًا منها لأهمية دورهم كسفراء للعلم والفكر الرشيد بعد عودتهم إلى أوطانهم، موضحًا أن مصر بتاريخها العريق وريادتها الحضارية ومؤسساتها الدينية والعلمية، لم تتوقف يومًا عن أداء رسالتها في دعم القضايا الإنسانية وترسيخ السلام العالمي، وأنها كانت ولا تزال منبرًا يصدح بالوسطية ويرسخ معاني التعايش بين الشعوب، مشددًا على أن هؤلاء الطلاب يجسدون قوة مصر الناعمة في بعدها الحضاري والثقافي، ويعكسون الوجه المشرق لمصر والأزهر في العالم.

وفي السياق نفسه، أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في نشر قيم الاعتدال والفكر المستنير، وبما تنظمه من مؤتمرات ومبادرات تعزز صورة مصر العالمية كقوة ناعمة ورائدة في خدمة قضايا الأمة، مؤكدًا أن مصر لم تدّخر جهدًا عبر تاريخها في دعم طلاب العلم الوافدين، وأن رعايتهم جزء من رسالتها الحضارية، وأن عودتهم إلى أوطانهم بالعلم الصحيح والفكر المتوازن هو خير استثمار في بناء العلاقات بين الشعوب.

واختتم المفتي كلمته بالتأكيد على أن الطلاب التايلانديين في الأزهر هم جزء من نسيج العلاقات المتميزة بين مصر وتايلاند، وأنهم سيحملون معهم رسالة الخير والعلم النافع والدعوة بالحسنى، داعيًا الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم، وأن يحفظهم ويحفظ أوطانهم.

مفتي الجمهورية الإفتاء طلاب العلم الطلاب الوافدين الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

ترشيحاتنا

شاعر المليون

شاعر المليون ينطلق من الرياض في أولى جولات لجنة التحكيم

رنا رئيس

بفستان أبيض أنيق.. إطلالة ملائكية لـ رنا رئيس

الفنانة حنان يوسف

أول تعليق من حنان يوسف عن تكريمها في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي (خاص )

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

فيديو

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد