استقبال رسمي | مفتي الجمهورية يصل بانكوك لتعزيز جسور التعاون مع تايلاند .. صور

وصل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم السبت، العاصمة التايلاندية بانكوك، في زيارة رسمية تعكس عمق الروابط الحضارية وتبرز المكانة الدينية لمصر عالميًّا والتي تستغرق عدة أيام.

وقد استقبل مفتي الجمهورية، فور وصوله مطار سوفارنابومي الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك، السفير تاناوات سيريكول، سفير مملكة تايلاند لدى القاهرة، والسفيرة هالة يوسف، السفيرة المصرية بتايلاند، إلى جانب عدد من المسؤولين الدينيين والبعثة الأزهرية في تايلاند.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص دار الإفتاء المصرية على تعزيز جسور التعاون الديني والعلمي والثقافي مع مختلف دول العالم، بما يسهم في نشر القيم الإسلامية الصحيحة، وترسيخ مفاهيم التعايش والسلام المجتمعي، فضلًا عن بحث آفاق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يجري مفتي الجمهورية خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الرسمية مع قيادات دينية وسياسية ومسؤولين تايلانديين رفيعي المستوى، إلى جانب إلقاء محاضرات وندوات علمية تستعرض الدور العلمي والفقهي لدار الإفتاء المصرية وتجربتها الرائدة في نشر الاعتدال ومكافحة الفكر المتطرف.