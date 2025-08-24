حسام بدراوي: الكتاتيب رجعة في التعليم وليس لها أي ميزة

قال المفكر السياسي الكبير، الدكتور حسام بدراوي، إن الكتاتيب رجعة في التعليم وليس لها أي ميزة، حيث نحتاج إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأضاف بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه ليس لديه طموح سياسي حيث بلغ من العمر 74 عامًا وخبرته داعمة للحكم، موضحا أن الاستقرار يأتي من التغيير وليس من بقاء الأمر على ما هو عليه.

لا يوجد انتخابات في مصر ولكن يوجد اختيارات

وأوضح المفكر السياسي الكبير، أن مصر دولة قوية داخليا واقتصاديا واجتماعيا وهي المؤثرة خارجيا، مردفًا أنه لا يوجد انتخابات في مصر ولكن يوجد اختيارات.

وأشار المفكر السياسي الكبير، الدكتور حسام بدراوي، إلى أن مصر تحتاج طفرة اقتصادية توقف استمرار الدين الخارجي وهذا يحتاج قطاع خاص قوي واستثمارات إنتاجية وليس عقارية.