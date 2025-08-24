تعرف على مواصفات النسخة الأحدث من جيتور X70 في السوق المصري

أعلن الوكيل الحصري لعلامة جيتور JETOUR في مصر، عن إطلاق النسخة الأحدث من سياراتها X70 المستوردة بالكامل، التي تنتمي لفئة السيارات العائلية متعددة الاستخدام الـSUV ذات السبعة مقاعد، وتطرح السيارة بفئتين رئيسيتين هما Comfort وLuxury .

تأتي السيارة X70 في الفئتين جروب بنفس الأبعاد حيث يبلغ الطول 4743 مم، والعرض 1900 مم، والارتفاع 1720 مم، مع قاعدة عجلات 2720 مم وسعة خزان وقود 57 لتر. وتوفر السيارة مساحة شنطة مرنة بسعة 104 تصل إلى 1052 لترًا عند طي الصف الثالث من المقاعد.

وتعتمد فئة Comfort على محرك سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 156 حصان وعزم 230 نيوتن متر، متصل بناقل حركة DCT Wet من 6 سرعات.

وتوفر الفئة تجهيزات مميزة تشمل شاشة وسطية قياس 10.2 بوصة، عدادات رقمية 12.3 بوصة، نظام تكييف هواء، 6 سماعات، حساسات ركن خلفية، بالإضافة إلى أنظمة أمان متكاملة مثل ABS، EBD، ESP (من بوش)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS.

أما فئة Luxury فتمنح تجربة أكثر رفاهية بفضل مقاعد جلدية مريحة مع مقعد سائق كهربائي، ونظام رؤية بانورامية 360 درجة، وفتحة سقف بانورامية، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهاتف ونظام صوتي بـ 8 سماعات.

وتتميز الفئة بمصابيح أمامية LED، حساسات ركن أمامية وخلفية، وحساس مطر، مع تعزيز مستويات الأمان عبر إضافة الوسائد الهوائية الجانبية إلى جانب الأمامية.

أما عن أسعار السيارة X70 ، فتاتي من القصراوي جروب كالتالي :

- الفئة الأولى Comfort بسعر 1.030.000 جنيه

- الفئة الثانية Luxury بسعر 1.150.000 جنيه