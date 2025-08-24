4000 شخص يشهدون ليلة استثنائية مع فرقة "جدل" الأردنية بمهرجان الصيف الدولي

أحيا فريق "جدل" الأردني مساء اليوم حفلاً موسيقياً علي خشبة المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته الثانية والعشرين، وسط حضور جماهيري ملأ الساحة الخارجية للمكتبة بأكثر من 4000 شخص.

وقدم فريق" جدل" خلال الحفل عددًا من الأغاني وسط تفاعل كبير من الجمهور، أبرزها: "حلوة يا بلدي، كانز، مليوم، يا أحلي عيون، سلمي، نسيت أحلي ذكري، مين شاف حبيبي، يا حلوة، يومين وليلة، مش هدول ناسك، في نبض أنا حاس، أشرار، عمر جديد، واحدة بتشبهك، Baby set me free".

فعاليات المهرجان مستمرة داخل مكتبة الإسكندرية حتى 31 أغسطس

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان الصيف الدولي مستمرة داخل مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 7 حتي 31 أغسطس الجاري، يُقدم خلالها ما يقارب 40 فعالية فنية وثقافية، تتنوع بين الحفلات الموسيقية لعدد من أبرز المطربين والفرق الغنائية بمشاركة سعودية وأردنية وألمانية، بالإضافة إلى العروض السينمائية المميزة، والعروض المسرحية والستاند أب كوميدي، وكذلك عدد من الندوات وورش العمل الفنية التي تهدف إلى خلق منصات تفاعلية لتبادل الأفكار الفنية بين الشباب والفنانين من مختلف التخصصات الفنية.

ويتضمن برنامج المهرجان إقامة حفلات لمجموعة من النجوم أبرزهم: عمر خيرت، وعزيز مرقة، وحمزة نمرة، وعايدة الأيوبي، ومنال محي الدين، ومروة ناجي، وغيرهم.

وكعادته يركز المهرجان على دعم الفرق الشبابية وتقديم عروض تبرز المواهب المحلية والعربية، ومن أشهر الفرق الغنائية التي تقدم حفلاتها في هذه الدورة من المهرجان فرق: الحضرة، وفؤاد ومنيب، وحافظ وبستان، وأندروميدا، وجدل، وسماعي، وبهججة، وصحبة السمسمية، وهاي دام، وموجة، وجاوي، ومسا، وبراس ساوند، وفلكوريتا، وضفاير.