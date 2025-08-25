الأهلي يضع التجديد لثلاثي الفريق كأولوية.. وتأجيل ملف إمام عاشور

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مسئولي الأهلي لديهم رغبة شديدة في الإسراع لحسم ملف تجديد أليو ديانج وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا في المقام الأول، خصوصا أن الثلاثي عقودهم تنتهي مع ختام الموسم.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الأهلي لديه أولويات حاليًا خصوصا أن بعض العناصر مثل إمام عاشور لازال لديه 3 سنوات متبقية في عقده، ولا زال عقود حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ممتدة لموسم آخر.

وأضاف: حسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر أيضا تحدث البعض حول إمكانية تمديد عقودهم، لكن الملف مُغلق حاليًا ولا توجد نية لفتح الباب أمام التفاوض على ذلك.

وواصل: موضوع إمام عاشور سوف يتم تأجيله مؤقتًا، وسوف يتم فتح الملف في حالة وجود مرونة من اللاعب ووكيله حول الأرقام المالية التي تم عرضها مؤخرًا، بخلاف ذلك فأن إمام عاشور عقده ممتد لثلاث مواسم وفقا لعقده الحالي، ومن الوارد حدوث بعض الأمور الجديدة.