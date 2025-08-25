قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط غيابها عن البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تقتحم دبلوماسية الحرب برسالة لبوتين في ألاسكا
سعر الدولار اليوم 25-8-2025
5 أمور تنال بها محبة الله ورسوله.. لا تترد فى اغتنامها وفعلها
تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد
رئيس الدوما الروسي في بكين لتعزيز التعاون البرلماني وتوسيع الشراكة الاستراتيجية
حسام حبيب عن اتهامه بتجارة المخدرات: 4 سنين بيطلع عليا شائعات.. وشيرين هترجع
البنتاجون يقيّد استخدام أوكرانيا لصواريخ ATACMS لتفادي التصعيد مع روسيا
استبعاد 9 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟.. دار الإفتاء تجيب
سعر الذهب اليوم 25-8-2025
جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل سلطة تونة بالزبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحفظ على 5 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، التحفظ على 5 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 5 ملايين جنيه


 

جهات التحقيق تجارة النقد الأجنبي النقد الأجنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2025

التنسيق الثلاثاء رسميا .. كليات المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات

جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل

جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد

المجني عليهم

انتقمت منه ومشيت في جنازاتهم.. اعترافات المتهمة بالتخلص من أسرة ديرمواس

ترشيحاتنا

السيطرة على الحريق

السيطرة على حريق في مزرعة دواجن بالمنيا

مواقيت الصلاة فى اسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 25-8-2025

محافظة دمياط

ذئب بشري في دمياط.. هتك عرض 6 فتيات ويوثق جريمته بالصور

بالصور

ما هي أجمل أسماء البنات في 2025؟

اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد