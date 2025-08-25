مؤشر التضخم في قطر يرتفع بنسبة 0.15% في الربع الثاني 2025

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 0.15% على أساس سنوي، وبنسبة 0.28% قياساً بالربع الأول 2025 محسوباً على سنة الأساس 2018.

وتظهر بيانات المجلس الوطني للتخطيط تراجع أسعار سبع مجموعات رئيسية في الربع الثاني 2025، مقابل ارتفاع أربع مجموعات واستقرار واحدة. حيث ساهم انخفاض أسعار مجموعة السكن والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود بنسبة 4.18%، ومجموعة النقل بنسبة 1.59% على أساس سنوي في تراجع مؤشر التضخم إلى مستويات قياسية.

وسجّلت أربع مجموعات رئيسة زيادة في أسعارها، تقدمتها مجموعة الاتصالات 16.58%، ثم مجموعة السلع و الخدمات المتفرقة بنسبة 11.56%.

يشار إلى أن مؤشر التضخم في قطر سجّل في شهر يوليو 2025 ارتفاعاً بنسبة 0.66% على أساس سنوي بتأثير من ارتفاع أربع مجموعات رئيسية