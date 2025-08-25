حملة مكبرة لتطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار برأس البر

بدأت محافظة دمياط في تنفيذ خطة وضعتها مع الأجهزة المعنية لتطعيم الكلاب بالأدوات الحديثة والتعامل الفوري مع الكلاب العقورة بمدينة رأس البر.

وذلك فى اطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة ومجابهة مرض السعار، حيث تمت أعمال اللجنة اليوم برئاسة محمد الدالي مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام بمحافظة دمياط ومشاركة كل من الدكتور الحسيني محمد عوض مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان الهيئة العامة للطب البيطري و د فتحي عريف بمديرية الطب البيطري بدمياط وفريق العمل المرافق د داليا عبد الله علي رئيس قسم التعامل مع الحيوانات الضالةومديرية الصحة والوحدة المحلية لمدينة رأس البر .

وتم عمل اجتماع مع الجهات المعنية لعمل وعرض خطة العمل وتقسيم كل مركز ومدينة الى قطاعات ومدينة دمياط الجديدة حتى يسهل تنفيذ الخطة ووصول التطعيم لكافة الكلاب على مستوى المحافظة.

وتم على الفور البدء في تنفيذ الخطة التي تم وضعها لتطعيم الكلاب بالادوات الحديثة والتعامل الفوري مع الكلاب العقورة بمدينة راس البر عن طريق فريق عمل مدرب من مجلس مدينة دمياط وجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة.

كما تم التدريب من قبل المختصين على استخدام الة البلو بايب التي تم توفيرها لتطعيم الكلاب والتحصين بلقاح السعار حيث تم اليوم تطعيم ١٠٠ كلب والتعامل الفوري مع الكلاب العقورة وذلك لمجابهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والحد من خطرها على المواطنين والسيطرة على مرض السعار.

وسيتم الاستمرار في أعمال تلك الحملة وتنفيذ الخطة يوميا على جميع انحاء مراكز ومدن محافظة دمياط ومدينة دمياط الجديدة للتصدي لاي أمراض أو مخاطر محتمل حدوثها جراء ظاهرة انتشار الكلاب حفاظا على الصحة العامة للمواطنين

وتم تخصيص أرقام للابلاغ الفوري عن حالات العقر او اية حالات طارئه عبر الارقام التالية ٠٥٧٢١١٣١٣٦

01556681111

01556682222

حفاظا على الصحة العامة وحماية المواطنين .

وتهيب محافظة دمياط المواطنين مجددًا الالتزام بمواعيد مرور سيارة الوحدة المحلية لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءًا وحتى الثامنة صباحًا ، و الحفاظ علي نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والآثار السلبية الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق بالاضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة.