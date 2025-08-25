وزير العمل : تعاون مع المستثمرين لتطوير منظومة التدريب المهني بالقليوبية ..صور

التقى وزير العمل محمد جبران مع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في بداية جولة الوزير داخل "المحافظة" تشمل مجموعة من الفعاليات.

وناقش الوزير مع المحافظ في الاجتماع الذي انعقد بديوان عام المحافظة سبل تفعيل التعاون والتنسيق في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك ،خاصة التدريب المهني والتشغيل وتوفير فرص العمل للشباب ، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،وكذلك حماية العمالة غير المنتظمة ،وتراخيص عمل الأجانب،و تهيئة بيئة عمل لائقة مواتية للاستثمار والأمان الوظيفي للعمال خاصة مع بداية تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، مطلع شهر سبتمبر المقبل.

كما بحث الجانبان بحضور عدد من المستثمرين، التعاون لتطوير منظومة التدريب المهني بالمحافظة وذلك بمشاركة عدد من النواب ورجال الأعمال وقيادات من الوزارة و المحافظة.