وزير الخارجية أثناء لقاء بنظيره الإيراني: موقف مصر ثابت من الأوضاع في لبنان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الإيراني على هامش الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي.



وأكد وزير الخارجية ونظيره الإيراني عن تطلعهما لاستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا الرؤى والتقديرات حول الأوضاع الكارثية في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وبحث وزير الخارجية ونظيره الإيراني تطورات الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة لخفض التصعيد.



واستعرض وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الجهود التى تبذلها مصر التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، وجدد موقف مصر الثابت من الأوضاع في لبنان، وأكد رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري.

